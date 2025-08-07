Похудели слишком быстро: 5 спортсменов, которые могли использовать «Оземпик»

Когда Кайла Харрисон дебютировала в UFC, она уже считалась одной из самых внушительных фигур в женском ММА. Ее нормальный вес составлял около 73 кг, что позволяло ей соревноваться в легкой весовой категории. Однако девушка захотела перейти в легчайшую весовую категорию. Это значило, что ей нужно сбросить за короткий срок около 10% от своего веса.