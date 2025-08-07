Похудели слишком быстро: 5 спортсменов, которые могли использовать «Оземпик»

Быстрое похудение — мечта миллионов и новый тренд. Сейчас «Оземпик» на слуху, ведь он снижает аппетит и помогает сбрасывать вес без жестких диет и тренировок. Внешность нескольких известных спортсменов так резко изменилась, что в соцсетях начали писать колкие комментарии о применении препарата. Собрали громкие случаи, когда фанаты бурно спорят, а звезды скромно умалчивают о своих секретах похудения.
Тайсон Фьюри — похудение ради боксерского поединка
Когда-то Тайсон Фьюри был известен не только как эпатажный «цыганский король», но и как человек, набравший почти 200 кг после длительного перерыва и борьбы с депрессией. Он признавался, что ел пиццу, кебабы, шоколадки, пил до 18 кружек пива за вечер.
Поворотным моментом в похудении стала подготовка к бою с Деонтеем Уайлдером. Под руководством тренеров Тайсон начал придерживаться строгого графика питания. В дни отдыха его рацион составлял около 3 000 ккал, а в тренировочные дни — 4500−6000 ккал, чтобы сохранять энергию и при этом терять жир.
В СМИ появилось множество публикаций о том, что Фьюри сбросил за год почти 70 кг. Некоторые писали, что нереально столько сбросить лишь одним питанием, намекая на препараты. Сам боксер лично связывает свое преображение не с медикаментами, а с отказом от алкоголя, диетой и дисциплиной.
Серена Уильямс — заметное похудение после родов
После рождения второй дочери в августе 2023 года, Серена Уильямс весила около 90 кг. На фото того периода ее фигура выглядела плотной и мускулистой. Начало процесса трансформации связано с честным признанием, что она перестала чувствовать себя собой, когда смотрела в зеркало.
В декабре 2024 весила около 70 кг. Преображение было особенно заметно на фото в купальнике. Скулы на лице стали заметнее, а талия — выразительнее. Любители модных обсуждений в Reddit не удержались от комментариев: «Что случилось с лицом Серены? Она выглядит как другой человек».
В СМИ ее не обвинили в приеме «чудо-таблеток». Вместо этого в новостных заметках акцентировали внимание на регулярных силовых тренировках, танцах и переходе на растительное питание.
Кайла Харрисон — боец UFC похудела, чтобы перейти в другую категорию
Когда Кайла Харрисон дебютировала в UFC, она уже считалась одной из самых внушительных фигур в женском ММА. Ее нормальный вес составлял около 73 кг, что позволяло ей соревноваться в легкой весовой категории. Однако девушка захотела перейти в легчайшую весовую категорию. Это значило, что ей нужно сбросить за короткий срок около 10% от своего веса.
На фото со взвешиваний Харрисон выглядела практически изможденной: лицо — истощенное, тело — сухое и «обезвоженное». СМИ отмечали, что ее внешний вид вызвал обеспокоенность, а сама спортсменка описала процесс похудения как «психологически и физически разрушительный».
Резкий переход в другую весовую категорию вызвал шквал обсуждений. Появились мнения, что преображение выглядит слишком быстрым. Некоторые фанаты прямо намекали, что подобная трансформация могла быть связана с препаратами, а не только сушкой.
Сама Кайли в интервью говорила, что ее похудение — заслуга упорных тренировок, диеты и таблеток, которые лишь уменьшают аппетит. Использование «Оземпика» она отвергла.
Лука Дончич — резкое похудение в межсезонье
Лука Дончич всегда был в центре обсуждения и не только из-за игры, но и тела. Болельщики отмечали, что он отлично играет, несмотря на фигуру далекую от спортивного идеала.
Летом 2025 года все изменилось: Дончич появился на предсезонных тренировках значительно похудевшим. Овал лица стал острее с четким подбородком, а в движениях появилась легкость и плавность.
После публикации новых июньских снимков сразу начались споры: одна часть фанатов восторгалась дисциплиной, другая — сомневалась. Сравнение фото «до» и «после» показывает, что за несколько месяцев он мог сбросить около 10−12 кг.
В соцсетях стали появляться комментарии, что столь быстрый результат выглядит подозрительно. Сам Дончич в интервью подчеркивает, что все дело в интенсивных тренировках, диете без сахара и новом подходе к подготовке.
Конор Макгрегор — набор веса после травмы и постепенное восстановление
После травмы ноги в 2021 году Макгрегор весил около 95 кг, что выше его привычных 77−84 кг. На фото того периода он выглядит массивным, с заметной жировой прослойкой.
К середине 2022 года Макгрегор начал активно худеть: строгий рацион с высоким содержанием белка и тренировки, которые сжигали жир, но не нагружали ногу. Некоторые поклонники выразили беспокойство по поводу резкого похудения, учитывая травму.
Сам Макгрегор подметил, что похудение было постепенным и небыстрым. Понадобилось около 8 месяцев, чтобы получить такой результат без медикаментов.
Слишком быстрые трансформации у звезд, особенно на фоне волны популярности «волшебных» инъекций автоматически вызывают недоверие у публики. Даже если похудение — результат упорного труда, зрительская логика такова: если похудел резко — значит, наверняка с препаратами. Доказать обратное сегодня труднее, чем просто молчать.