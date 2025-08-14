Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-10 лучших боксерских перчаток в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Бокс — популярный вид спорта, который хотят освоить многие. Однако помимо обычного желания, для занятий понадобятся лучшие боксерские перчатки в 2025 году. Это важный элемент экипировки спортсмена — от новичка до профи.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Мужчина в боксерских перчатках на тренировке
Боксерские перчатки должны надежно фиксироваться на руках манжетамиИсточник: Freepik

Бокс — это не просто бой, а целое искусство, на постижение которого уходят годы. Спортсмены проводят много времени в спортзале, тренируются со специальными приспособлениями, участвуют в спаррингах и соревнованиях. В этой статье мы расскажем про лучшие боксерские перчатки 2025 года. При определении списка учитывали модели разного типа, а также авторитет бренда, вес, качество материала, тип наполнителя и мнения специалистов.

Обзор лучших боксерских перчаток

Предлагаем перечень лучших боксерских перчаток с кратким описанием моделей. Отдельно представлены варианты для тренировок и спаррингов.

Боксерские перчатки для тренировок

Hukk Start
Универсальные перчатки для новичков
Green Hill Gym BGG-2018RU1
Перчатки из кожи буйвола, используются для бокса, кикбоксинга и муай-тай
RDX BGR-F7
Профессиональные перчатки для бокса и кикбоксинга
Lonsdale Winestone
Перчатки для любительского и профессионального бокса
Venum Contender
Перчатки для бокса и других единоборств

Боксерские перчатки для спаррингов

Venum Elite
Перчатки из синтетической кожи Skintex
Adidas Hybrid 100
Перчатки знаменитого спортивного бренда, выполнены из инновационного полиуретана
Everlast Powerlock
Перчатки для спарринга с наполнителем Powerlock
Clinch Olimp Plus
Перчатки для спаррингов и соревнований, выполнены по стандартам любительского бокса
Adidas AdiSpeed
Перчатки, разработанные совместно с профессиональными боксерами

Рейтинг топ-5 лучших боксерских перчаток для тренировок

Становление любого боксера начинается с усиленных занятий в спортзале и дома. Обращаем внимание на лучшие перчатки для тренировок.

1. Hukk Start

Боксерские перчатки фирмы Hukk модель Start
Боксерские перчатки Hukk StartИсточник: Спортмастер

Универсальные перчатки, которые подойдут новичкам. В основном рассчитаны для тренировок с грушей и на лапах, но могут использоваться и в легких спаррингах. Перчатки выполнены из искусственной кожи и набиты однородной пеной. Манжеты на липучках обеспечивают надежную фиксацию, для вентиляции предусмотрена сетчатая вставка.

По словам покупателей, перчатки крепко сидят на руке. Также их хвалят за прочность и комфорт. Некоторые отмечают, что во время удара не чувствуется отдача.

Характеристики

ВидУниверсальные
МатериалыИскусственная кожа, пенополиуретан, полиэстер
ОсобенностиДля тренировок и легкого спарринга, застежка на липучке, сетчатая вставка
Вес10—14 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Универсальное использование: тренировки и легкие спарринги
  • Подходит для новичков
  • По отзывам, комфорт во время удара

Минусы:

  • По словам некоторых пользователей, есть неудобства для большого пальца

Где купить

2. Green Hill Gym BGG-2018RU1

Боксерские перчатки фирмы Green Hill модель Gym BGG-2018RU1
Боксерские перчатки Green Hill Gym BGG-2018RU1Источник: Greenhill

Классические тренировочные перчатки, рассчитанные на новичков и опытных спортсменов. Модель изготовлена из натуральной кожи буйвола, используется многослойный наполнитель. Перчатки с анатомической формой и комфортно сидят на руке, хорошо защищен большой палец. Швы и прочие элементы выполнены с учетом максимальной безопасности для боксеров.

По словам покупателей, эти перчатки удобно сидят на руке, в них плотно фиксируется кисть. Они прочные и долго не теряет вид после тренировок. Также модель хвалят за выгодное соотношение качества и стоимости.

Характеристики

ВидТренировочные
МатериалыКожа буйвола, полиэстер, пенополиуретан
ОсобенностиДля бокса, кикбоксинга и муай-тай, многослойный наполнитель в форме сжатого кулака
Вес10—14 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для бокса, кикбоксинга и муай-тай
  • Высокое качество материалов
  • Изготовление с учетом максимальной безопасности для спортсменов
  • По отзывам, выгодное соотношение качества и стоимости

Минусы:

  • Некоторые считают, что наполнителя должно быть больше

Где купить

3. RDX BGR-F7

Боксерские перчатки фирмы RDX модель BGR-F7
Боксерские перчатки RDX BGR-F7Источник: Οzon

Профессиональные перчатки, которые рассчитаны на боксеров и кикбоксеров. Модель можно использовать в тренировочном процессе. Перчатки выполнены из синтетической кожи Maya Hide и выдерживают мощные удары. Отдельного упоминания заслуживают ремешок Quick-EZ, тройной подклад Shell Shock для амортизации ударов и система вентиляции S.P.P. Все это делает использование комфортным.

Перчатки хвалят за удобную посадку, хорошую фиксацию запястья. Также отмечают, что подклад хорошо амортизирует удары. По мнению некоторых покупателей, модель подходит и для спаррингов.

Характеристики

ВидПрофессиональные
МатериалыИскусственная кожа Maya Hide, полиуретан
ОсобенностиДля бокса и кикбоксинга, застежка Quick-EZ, подклад Shell Shock, вентиляция S.P.P
Вес8—16 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для профессиональных спортсменов
  • Для бокса и кикбоксинга
  • Подклад Shell Shock для улучшения амортизации ударов
  • Высокое качество материалов

Минусы:

  • По некоторым отзывам, быстро расходятся швы

Где купить

4. Lonsdale Winestone

Боксерские перчатки фирмы Lonsdale модель Winestone
Боксерские перчатки Lonsdale WinestoneИсточник: Спортмастер

Боксерские перчатки для любителей и профессионалов, подойдут для тренировок в спортзале. Модель выполнена из синтетической кожи, отличается прочностью и долговечностью. В качестве наполнителя используется многослойная пена. Специальный крой перчаток позволяет плотно удерживать кулак во время удара, широкая липучка хорошо фиксирует запястье спортсмена.

Покупатели отмечают красивый дизайн, прочность и долговечность этой экипировки, удобную посадку и надежную систему фиксации. Многим нравится пенная набивка и хорошая вентиляция.

Характеристики

ВидПрофессиональные и любительские
МатериалыСинтетическая кожа, полиуретан, пена UK + EVA
ОсобенностиМногослойная пенная набивка, анатомический дизайн, вентиляционные отверстия
Вес10—16 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для любителей и профессионалов
  • Устойчивость к износу
  • Снижение нагрузки во время удара

Минусы:

  • По некоторым отзывам, неудобная липучка

Где купить

5. Venum Contender

Боксерские перчатки фирмы Venum модель Contender
Боксерские перчатки Venum ContenderИсточник: Fightwear

Тренировочные перчатки для занятий боксом и другими видами единоборств — кикбоксингом и муай-тай. Выполнены из искусственной кожи, обладают высокой износоустойчивостью, наполнитель из многослойной пены амортизирует удары. Благодаря анатомической форме перчаток кулак надежно фиксируется, снижается риск травм. Отдельного упоминания заслуживает удобная застежка.

По словам покупателей, перчатки плотно сидят на руке, у них крепкая липучка. Также хвалят прочную подкладку, которая не рвется от длительного использования.

Характеристики

ВидДля бокса, кикбоксинга и муай-тай
МатериалыИскусственная кожа, пенополиуретан
ОсобенностиАнатомическая форма, многослойный наполнитель, широкая липучка
Вес8—16 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для бокса, кикбоксинга и муай-тай
  • Высокая износоустойчивость
  • Анатомическая форма с надежной фиксацией кулака

Минусы:

  • По отзывам, фиксатор для большого пальца не очень крепкий

Где купить

Рейтинг топ-5 лучших боксерских перчаток для спарринга

Тренировки не ограничиваются работой с боксерскими грушами, мешками и лапами. Во время подготовки к боям проводятся спарринги, а для них нужны специальные перчатки.

1. Venum Elite

Боксерские перчатки фирмы Venum модель Elite
Боксерские перчатки Venum EliteИсточник: MMA Wear

Перчатки, которые можно использовать для тренировок и спаррингов. Выполнены из синтетической кожи Skintex, обеспечивают комфорт и обладают высокой прочностью. Наполнитель из тройного слоя пены смягчает силу удара. В перчатках усилены швы, удобно расположен большой палец, сетчатая панель обеспечивает хорошую вентиляцию. Ремень на липучке надежно фиксирует модель на руке, а длинные манжеты хорошо защищают запястья.

По отзывам покупателей, перчатки надежно сидят на руке, очень удобные. Они уменьшают силу тяжелых ударов, защищая руки и суставы. Некоторым нравится красивый дизайн и комфортная вентиляция.

Характеристики

ВидДля спаррингов
МатериалыСинтетическая кожа Skintex, полиуретан, микрофибра
ОсобенностиТри слоя пены для защиты руки, застежка Premium Skintex leather, защита большого пальца
Вес10—16 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для спаррингов и тренировок
  • Подходит новичкам и опытным спортсменам
  • Высокое качество материалов
  • Удобное расположение большого пальца

Минусы:

  • По отзывам, непривычно давят в начале использования

Где купить

2. Adidas Hybrid 100

Боксерские перчатки фирмы Adidas модель Hybrid 100
Боксерские перчатки Adidas Hybrid 100Источник: Ideal Turnik

Перчатки знаменитого спортивного бренда, предназначенные для спаррингов. Выполнены из мягкого и прочного полиуретана. Блок со вспененным слоем придает перчаткам хорошие амортизационные характеристики. Благодаря эргономичной форме модель удобно сидит на руке, липучка обеспечивает надежную фиксацию.

Покупатели отмечают, что перчатки очень удобны, обладают отличной амортизацией. Также хвалят широкую застежку на липучке и резиновую вставку, обеспечивающую более плотное прилегание.

Характеристики

ВидДля спаррингов
МатериалыПолиуретан
ОсобенностиМатериал с технологией PU3G INNOVATION, эргономичная форма, интегрированный вспененный слой
Вес10—14 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для спаррингов и обычных тренировок
  • Полиуретан с технологией PU3G INNOVATION
  • Хорошие амортизационные характеристики

Минусы:

  • По отзывам, реальный цвет может отличаться от того, что на фото

Где купить

3. Everlast Powerlock

Боксерские перчатки фирмы Everlast модель Powerlock
Боксерские перчатки Everlast PowerlockИсточник: Яндекс Маркет

Перчатки для спаррингов, подойдут и для обычных тренировок в спортзале. В качестве материала используется натуральная и искусственная кожа. Пенный наполнитель обеспечивает хороший баланс между силой удара и защитой. Благодаря эргономичному дизайну кулак занимает правильное положение, удобно располагается большой палец. Перчатки фиксируются на запястье с помощью широкой манжеты на липучке.

Покупатели отмечают удобство, хорошую фиксацию кисти и комфортную вентиляцию. Многим нравится, что перчатки не потеют при спарринге, также хвалят качество материалов.

Характеристики

ВидДля спаррингов
МатериалыНатуральная кожа, искусственная кожа
ОсобенностиПенный наполнитель с технологией Powerlock, эргономичный дизайн
Вес14—16 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для спаррингов и тренировок со снарядами
  • Наполнитель с технологией Powerlock
  • Эргономичная форма

Минусы:

  • Из отзывов, после интенсивных спаррингов могут появляться трещины

Где купить

4. Clinch Olimp Plus

Боксерские перчатки фирмы Clinch модель Olimp Plus
Боксерские перчатки Clinch Olimp PlusИсточник: Ozon

Перчатки, которые можно использовать во время спаррингов и соревнований, а также в обычном тренировочном процессе. Ударная часть выполнена из кожи, ладонная — из полиуретана. Пенный наполнитель эффективно гасит удар, что предотвращает возникновение травм. Фиксируются манжетой на липучке. Созданы по стандартам любительского бокса.

По словам спортсменов, перчатки удобны, в них комфортно, не потеют руки. Также в отзывах хвалят качество материалов. Некоторые отмечают, что модель подходит и для кикбоксинга.

Характеристики

ВидДля спаррингов и соревнований
МатериалыНатуральная кожа, полиуретан, вспененный полимер
ОсобенностиСтандарты любительского бокса, пенный вкладыш с технологией Safe Punch
Вес10—16 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Для спаррингов и соревнований
  • Пенный наполнитель с технологией Safe Punch
  • Соответствие стандартам любительского бокса

Минусы:

  • По некоторым отзывам, грубый пошив

Где купить

5. Adidas AdiSpeed

Боксерские перчатки фирмы Adidas модель AdiSpeed
Боксерские перчатки Adidas AdiSpeedИсточник: Combatmarkt

Профессиональные перчатки, выполненные из натуральной кожи высокого качества. Модель разрабатывалась совместно с боксерами. Помимо трех слоев пены используется и дополнительный, позволяющий лучше фиксировать кисть. Наполнитель хорошо амортизирует удары, энергия от них распределяется по всей плоскости перчаток. Предназначены для спаррингов и отработки ударов по лапам и боксерским мешкам.

Перчатки хвалят за их удобство и гашение ударов. По отзывам, модель хорошо сидит на руке, удобно сжимается кулак, ощущается комфорт для пальцев, также перчатки приятны на ощупь.

Характеристики

ВидПрофессиональные
МатериалыНатуральная кожа, пенополиуретан
ОсобенностиРазработка совместно с профессиональными боксерами, дополнительный слой для наполнителя, диагональная липучка
Вес12—18 унций

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • Разработка с участием профессиональных боксеров
  • Натуральная кожа высокого качества
  • Дополнительный слой наполнителя

Минусы:

  • Относительно высокая цена

Где купить

Как выбрать хорошие боксерские перчатки

Занятия боксом начинаются с соответствующего желания и приобретения экипировки. При выборе подходящих перчаток рекомендуем придерживаться следующие критериев.

1. Собственный вес и уровень подготовки

Начинающим боксерам подойдут перчатки весом 8—12 унций, более опытные могут выбирать модели на 14—16 унций. При этом легкие перчатки обеспечивают более высокую маневренность, тяжелые — лучшую защиту и силу удара.

Выбирайте модели, соответствующие вашей весовой категории, чтобы избежать травм и получить максимальную пользу от тренировок. Также стоит учесть рекомендации тренера, под руководством которого вы занимаетесь. Он посоветует перчатки с учетом вашего уровня. Это поможет избежать ошибок при выборе размера и веса экипировки.

Как новичку заниматься в тренажерном зале без тренера

2. Тип перчаток

Конечно же, нужно обязательно учитывать тип боксерских перчаток. Для начальных тренировок подойдут легкие и недорогие модели, которые помогут освоить азы техники. Для серьезных тренировок и подготовки к соревнованиям понадобятся более тяжелые перчатки, в них лучше амортизация и защита суставов.

Для спаррингов и боев стоит выбирать перчатки прочнее и надежнее. Важно, чтобы они хорошо защищали спортсмена, наносящего удар, и его соперника. Также есть универсальные перчатки, которые подходят для различных целей.

3. Качество материалов и авторитет производителя

Выбирайте перчатки из качественной кожи или других прочных материалов. Это обеспечивает долговечность и комфорт при использовании модели. Проверьте швы и застежки — они должны быть прочными и аккуратными.

Боксерские перчатки синего цвета
Боксерские перчатки должны состоять из качественной кожи и иметь прочные швы и застежкиИсточник: Freepik

Избегайте перчаток с дешевыми материалами и некачественными швами, ведь они могут быстро изнашиваться и терять форму. Также учитывайте авторитет производителя — приобретайте экипировку надежных брендов. При этом не обязательно ориентироваться на дорогие модели: главное — найти вариант, который будет наиболее подходящим.

4. Удобство

Обязательно почитайте отзывы об интересующих вас перчатках — обратите внимание на оценку других покупателей: считают ли они такую экипировку удобной. Эта информация поможет вам принять решение.

Также примерьте перчатки и посмотрите, насколько хорошо они сидят на руке, удобны или нет. Модель может быть подходящей в теории, но оказаться неудобной на практике. Поэтому лучше приобретать экипировку там, где есть возможность ее примерить или без проблем вернуть, если она не подошла.

Вопросы и ответы

Начинающий боксер сталкивается с множеством вопросов, касающихся тренировок и экипировки. Приводим некоторые из них.

10 лучших приложений для тренировок дома или в тренажерном зале

Можно ли стирать боксерские перчатки?

Да, стирать боксерские перчатки можно, но нужно учитывать определенные нюансы. Не для всех моделей разрешена машинная стирка, поэтому нужно изучить инструкцию производителя. В большинстве случаев для печаток потребуется ручная стирка с мягким моющим средством и последующей сушкой в соответствии с рекомендациями.

Как убрать запах из боксерских перчаток?

Для устранения запаха из боксерских перчаток можно применять различные способы, например:

1. Использовать антибактериальный спрей или антисептический аптечный гель, который можно наносить на внутреннюю поверхность перчаток.

2. Набивать перчатки скомканными газетами или бумажными полотенцами после каждой тренировки.

3. Периодически сушить перчатки при комнатной температуре, не используя обогреватель или батарею.

Однако важно, чтобы выбранный способ не противоречил инструкции производителя.

Чем отличаются женские и мужские боксерские перчатки?

Женские и мужские боксерские перчатки отличаются размером и весом. Модели для женщин обычно меньше и легче. Мужские перчатки, наоборот, крупнее и тяжелее, что обеспечивает лучшую защиту и эффективность ударов. Также перчатки могут отличаться дизайном, поскольку создаются с учетом анатомических особенностей мужчин и женщин.

Почему боксерские перчатки называют перчатками, а не варежками?

Прежде всего, это название сложилось исторически. Боксерские перчатки были разработаны англичанином Джонсом Браутоном, который стал первым использовать такую экипировку. Вероятно, термин «перчатки» возник из истории гладиаторов, которые перебинтовывали руки специальными ремнями. Он оказался ближе, чем «варежки» и «рукавицы». Поэтому в боксе появились именно «перчатки».

Автор: Евгений Панычев