Топ-10 лучших боксерских перчаток в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Бокс — это не просто бой, а целое искусство, на постижение которого уходят годы. Спортсмены проводят много времени в спортзале, тренируются со специальными приспособлениями, участвуют в спаррингах и соревнованиях. В этой статье мы расскажем про лучшие боксерские перчатки 2025 года. При определении списка учитывали модели разного типа, а также авторитет бренда, вес, качество материала, тип наполнителя и мнения специалистов.
Обзор лучших боксерских перчаток
Предлагаем перечень лучших боксерских перчаток с кратким описанием моделей. Отдельно представлены варианты для тренировок и спаррингов.
Боксерские перчатки для тренировок
|Hukk Start
|Универсальные перчатки для новичков
|Green Hill Gym BGG-2018RU1
|Перчатки из кожи буйвола, используются для бокса, кикбоксинга и муай-тай
|RDX BGR-F7
|Профессиональные перчатки для бокса и кикбоксинга
|Lonsdale Winestone
|Перчатки для любительского и профессионального бокса
|Venum Contender
|Перчатки для бокса и других единоборств
Боксерские перчатки для спаррингов
|Venum Elite
|Перчатки из синтетической кожи Skintex
|Adidas Hybrid 100
|Перчатки знаменитого спортивного бренда, выполнены из инновационного полиуретана
|Everlast Powerlock
|Перчатки для спарринга с наполнителем Powerlock
|Clinch Olimp Plus
|Перчатки для спаррингов и соревнований, выполнены по стандартам любительского бокса
|Adidas AdiSpeed
|Перчатки, разработанные совместно с профессиональными боксерами
Рейтинг топ-5 лучших боксерских перчаток для тренировок
Становление любого боксера начинается с усиленных занятий в спортзале и дома. Обращаем внимание на лучшие перчатки для тренировок.
1. Hukk Start
Универсальные перчатки, которые подойдут новичкам. В основном рассчитаны для тренировок с грушей и на лапах, но могут использоваться и в легких спаррингах. Перчатки выполнены из искусственной кожи и набиты однородной пеной. Манжеты на липучках обеспечивают надежную фиксацию, для вентиляции предусмотрена сетчатая вставка.
По словам покупателей, перчатки крепко сидят на руке. Также их хвалят за прочность и комфорт. Некоторые отмечают, что во время удара не чувствуется отдача.
Характеристики
|Вид
|Универсальные
|Материалы
|Искусственная кожа, пенополиуретан, полиэстер
|Особенности
|Для тренировок и легкого спарринга, застежка на липучке, сетчатая вставка
|Вес
|10—14 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Универсальное использование: тренировки и легкие спарринги
- Подходит для новичков
- По отзывам, комфорт во время удара
Минусы:
- По словам некоторых пользователей, есть неудобства для большого пальца
2. Green Hill Gym BGG-2018RU1
Классические тренировочные перчатки, рассчитанные на новичков и опытных спортсменов. Модель изготовлена из натуральной кожи буйвола, используется многослойный наполнитель. Перчатки с анатомической формой и комфортно сидят на руке, хорошо защищен большой палец. Швы и прочие элементы выполнены с учетом максимальной безопасности для боксеров.
По словам покупателей, эти перчатки удобно сидят на руке, в них плотно фиксируется кисть. Они прочные и долго не теряет вид после тренировок. Также модель хвалят за выгодное соотношение качества и стоимости.
Характеристики
|Вид
|Тренировочные
|Материалы
|Кожа буйвола, полиэстер, пенополиуретан
|Особенности
|Для бокса, кикбоксинга и муай-тай, многослойный наполнитель в форме сжатого кулака
|Вес
|10—14 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для бокса, кикбоксинга и муай-тай
- Высокое качество материалов
- Изготовление с учетом максимальной безопасности для спортсменов
- По отзывам, выгодное соотношение качества и стоимости
Минусы:
- Некоторые считают, что наполнителя должно быть больше
3. RDX BGR-F7
Профессиональные перчатки, которые рассчитаны на боксеров и кикбоксеров. Модель можно использовать в тренировочном процессе. Перчатки выполнены из синтетической кожи Maya Hide и выдерживают мощные удары. Отдельного упоминания заслуживают ремешок Quick-EZ, тройной подклад Shell Shock для амортизации ударов и система вентиляции S.P.P. Все это делает использование комфортным.
Перчатки хвалят за удобную посадку, хорошую фиксацию запястья. Также отмечают, что подклад хорошо амортизирует удары. По мнению некоторых покупателей, модель подходит и для спаррингов.
Характеристики
|Вид
|Профессиональные
|Материалы
|Искусственная кожа Maya Hide, полиуретан
|Особенности
|Для бокса и кикбоксинга, застежка Quick-EZ, подклад Shell Shock, вентиляция S.P.P
|Вес
|8—16 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для профессиональных спортсменов
- Для бокса и кикбоксинга
- Подклад Shell Shock для улучшения амортизации ударов
- Высокое качество материалов
Минусы:
- По некоторым отзывам, быстро расходятся швы
4. Lonsdale Winestone
Боксерские перчатки для любителей и профессионалов, подойдут для тренировок в спортзале. Модель выполнена из синтетической кожи, отличается прочностью и долговечностью. В качестве наполнителя используется многослойная пена. Специальный крой перчаток позволяет плотно удерживать кулак во время удара, широкая липучка хорошо фиксирует запястье спортсмена.
Покупатели отмечают красивый дизайн, прочность и долговечность этой экипировки, удобную посадку и надежную систему фиксации. Многим нравится пенная набивка и хорошая вентиляция.
Характеристики
|Вид
|Профессиональные и любительские
|Материалы
|Синтетическая кожа, полиуретан, пена UK + EVA
|Особенности
|Многослойная пенная набивка, анатомический дизайн, вентиляционные отверстия
|Вес
|10—16 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для любителей и профессионалов
- Устойчивость к износу
- Снижение нагрузки во время удара
Минусы:
- По некоторым отзывам, неудобная липучка
5. Venum Contender
Тренировочные перчатки для занятий боксом и другими видами единоборств — кикбоксингом и муай-тай. Выполнены из искусственной кожи, обладают высокой износоустойчивостью, наполнитель из многослойной пены амортизирует удары. Благодаря анатомической форме перчаток кулак надежно фиксируется, снижается риск травм. Отдельного упоминания заслуживает удобная застежка.
По словам покупателей, перчатки плотно сидят на руке, у них крепкая липучка. Также хвалят прочную подкладку, которая не рвется от длительного использования.
Характеристики
|Вид
|Для бокса, кикбоксинга и муай-тай
|Материалы
|Искусственная кожа, пенополиуретан
|Особенности
|Анатомическая форма, многослойный наполнитель, широкая липучка
|Вес
|8—16 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для бокса, кикбоксинга и муай-тай
- Высокая износоустойчивость
- Анатомическая форма с надежной фиксацией кулака
Минусы:
- По отзывам, фиксатор для большого пальца не очень крепкий
Рейтинг топ-5 лучших боксерских перчаток для спарринга
Тренировки не ограничиваются работой с боксерскими грушами, мешками и лапами. Во время подготовки к боям проводятся спарринги, а для них нужны специальные перчатки.
1. Venum Elite
Перчатки, которые можно использовать для тренировок и спаррингов. Выполнены из синтетической кожи Skintex, обеспечивают комфорт и обладают высокой прочностью. Наполнитель из тройного слоя пены смягчает силу удара. В перчатках усилены швы, удобно расположен большой палец, сетчатая панель обеспечивает хорошую вентиляцию. Ремень на липучке надежно фиксирует модель на руке, а длинные манжеты хорошо защищают запястья.
По отзывам покупателей, перчатки надежно сидят на руке, очень удобные. Они уменьшают силу тяжелых ударов, защищая руки и суставы. Некоторым нравится красивый дизайн и комфортная вентиляция.
Характеристики
|Вид
|Для спаррингов
|Материалы
|Синтетическая кожа Skintex, полиуретан, микрофибра
|Особенности
|Три слоя пены для защиты руки, застежка Premium Skintex leather, защита большого пальца
|Вес
|10—16 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для спаррингов и тренировок
- Подходит новичкам и опытным спортсменам
- Высокое качество материалов
- Удобное расположение большого пальца
Минусы:
- По отзывам, непривычно давят в начале использования
2. Adidas Hybrid 100
Перчатки знаменитого спортивного бренда, предназначенные для спаррингов. Выполнены из мягкого и прочного полиуретана. Блок со вспененным слоем придает перчаткам хорошие амортизационные характеристики. Благодаря эргономичной форме модель удобно сидит на руке, липучка обеспечивает надежную фиксацию.
Покупатели отмечают, что перчатки очень удобны, обладают отличной амортизацией. Также хвалят широкую застежку на липучке и резиновую вставку, обеспечивающую более плотное прилегание.
Характеристики
|Вид
|Для спаррингов
|Материалы
|Полиуретан
|Особенности
|Материал с технологией PU3G INNOVATION, эргономичная форма, интегрированный вспененный слой
|Вес
|10—14 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для спаррингов и обычных тренировок
- Полиуретан с технологией PU3G INNOVATION
- Хорошие амортизационные характеристики
Минусы:
- По отзывам, реальный цвет может отличаться от того, что на фото
3. Everlast Powerlock
Перчатки для спаррингов, подойдут и для обычных тренировок в спортзале. В качестве материала используется натуральная и искусственная кожа. Пенный наполнитель обеспечивает хороший баланс между силой удара и защитой. Благодаря эргономичному дизайну кулак занимает правильное положение, удобно располагается большой палец. Перчатки фиксируются на запястье с помощью широкой манжеты на липучке.
Покупатели отмечают удобство, хорошую фиксацию кисти и комфортную вентиляцию. Многим нравится, что перчатки не потеют при спарринге, также хвалят качество материалов.
Характеристики
|Вид
|Для спаррингов
|Материалы
|Натуральная кожа, искусственная кожа
|Особенности
|Пенный наполнитель с технологией Powerlock, эргономичный дизайн
|Вес
|14—16 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для спаррингов и тренировок со снарядами
- Наполнитель с технологией Powerlock
- Эргономичная форма
Минусы:
- Из отзывов, после интенсивных спаррингов могут появляться трещины
4. Clinch Olimp Plus
Перчатки, которые можно использовать во время спаррингов и соревнований, а также в обычном тренировочном процессе. Ударная часть выполнена из кожи, ладонная — из полиуретана. Пенный наполнитель эффективно гасит удар, что предотвращает возникновение травм. Фиксируются манжетой на липучке. Созданы по стандартам любительского бокса.
По словам спортсменов, перчатки удобны, в них комфортно, не потеют руки. Также в отзывах хвалят качество материалов. Некоторые отмечают, что модель подходит и для кикбоксинга.
Характеристики
|Вид
|Для спаррингов и соревнований
|Материалы
|Натуральная кожа, полиуретан, вспененный полимер
|Особенности
|Стандарты любительского бокса, пенный вкладыш с технологией Safe Punch
|Вес
|10—16 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Для спаррингов и соревнований
- Пенный наполнитель с технологией Safe Punch
- Соответствие стандартам любительского бокса
Минусы:
- По некоторым отзывам, грубый пошив
5. Adidas AdiSpeed
Профессиональные перчатки, выполненные из натуральной кожи высокого качества. Модель разрабатывалась совместно с боксерами. Помимо трех слоев пены используется и дополнительный, позволяющий лучше фиксировать кисть. Наполнитель хорошо амортизирует удары, энергия от них распределяется по всей плоскости перчаток. Предназначены для спаррингов и отработки ударов по лапам и боксерским мешкам.
Перчатки хвалят за их удобство и гашение ударов. По отзывам, модель хорошо сидит на руке, удобно сжимается кулак, ощущается комфорт для пальцев, также перчатки приятны на ощупь.
Характеристики
|Вид
|Профессиональные
|Материалы
|Натуральная кожа, пенополиуретан
|Особенности
|Разработка совместно с профессиональными боксерами, дополнительный слой для наполнителя, диагональная липучка
|Вес
|12—18 унций
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Разработка с участием профессиональных боксеров
- Натуральная кожа высокого качества
- Дополнительный слой наполнителя
Минусы:
- Относительно высокая цена
Как выбрать хорошие боксерские перчатки
Занятия боксом начинаются с соответствующего желания и приобретения экипировки. При выборе подходящих перчаток рекомендуем придерживаться следующие критериев.
1. Собственный вес и уровень подготовки
Начинающим боксерам подойдут перчатки весом 8—12 унций, более опытные могут выбирать модели на 14—16 унций. При этом легкие перчатки обеспечивают более высокую маневренность, тяжелые — лучшую защиту и силу удара.
Выбирайте модели, соответствующие вашей весовой категории, чтобы избежать травм и получить максимальную пользу от тренировок. Также стоит учесть рекомендации тренера, под руководством которого вы занимаетесь. Он посоветует перчатки с учетом вашего уровня. Это поможет избежать ошибок при выборе размера и веса экипировки.
2. Тип перчаток
Конечно же, нужно обязательно учитывать тип боксерских перчаток. Для начальных тренировок подойдут легкие и недорогие модели, которые помогут освоить азы техники. Для серьезных тренировок и подготовки к соревнованиям понадобятся более тяжелые перчатки, в них лучше амортизация и защита суставов.
Для спаррингов и боев стоит выбирать перчатки прочнее и надежнее. Важно, чтобы они хорошо защищали спортсмена, наносящего удар, и его соперника. Также есть универсальные перчатки, которые подходят для различных целей.
3. Качество материалов и авторитет производителя
Выбирайте перчатки из качественной кожи или других прочных материалов. Это обеспечивает долговечность и комфорт при использовании модели. Проверьте швы и застежки — они должны быть прочными и аккуратными.
Избегайте перчаток с дешевыми материалами и некачественными швами, ведь они могут быстро изнашиваться и терять форму. Также учитывайте авторитет производителя — приобретайте экипировку надежных брендов. При этом не обязательно ориентироваться на дорогие модели: главное — найти вариант, который будет наиболее подходящим.
4. Удобство
Обязательно почитайте отзывы об интересующих вас перчатках — обратите внимание на оценку других покупателей: считают ли они такую экипировку удобной. Эта информация поможет вам принять решение.
Также примерьте перчатки и посмотрите, насколько хорошо они сидят на руке, удобны или нет. Модель может быть подходящей в теории, но оказаться неудобной на практике. Поэтому лучше приобретать экипировку там, где есть возможность ее примерить или без проблем вернуть, если она не подошла.
Вопросы и ответы
Начинающий боксер сталкивается с множеством вопросов, касающихся тренировок и экипировки. Приводим некоторые из них.
Можно ли стирать боксерские перчатки?
Да, стирать боксерские перчатки можно, но нужно учитывать определенные нюансы. Не для всех моделей разрешена машинная стирка, поэтому нужно изучить инструкцию производителя. В большинстве случаев для печаток потребуется ручная стирка с мягким моющим средством и последующей сушкой в соответствии с рекомендациями.
Как убрать запах из боксерских перчаток?
Для устранения запаха из боксерских перчаток можно применять различные способы, например:
1. Использовать антибактериальный спрей или антисептический аптечный гель, который можно наносить на внутреннюю поверхность перчаток.
2. Набивать перчатки скомканными газетами или бумажными полотенцами после каждой тренировки.
3. Периодически сушить перчатки при комнатной температуре, не используя обогреватель или батарею.
Однако важно, чтобы выбранный способ не противоречил инструкции производителя.
Чем отличаются женские и мужские боксерские перчатки?
Женские и мужские боксерские перчатки отличаются размером и весом. Модели для женщин обычно меньше и легче. Мужские перчатки, наоборот, крупнее и тяжелее, что обеспечивает лучшую защиту и эффективность ударов. Также перчатки могут отличаться дизайном, поскольку создаются с учетом анатомических особенностей мужчин и женщин.
Почему боксерские перчатки называют перчатками, а не варежками?
Прежде всего, это название сложилось исторически. Боксерские перчатки были разработаны англичанином Джонсом Браутоном, который стал первым использовать такую экипировку. Вероятно, термин «перчатки» возник из истории гладиаторов, которые перебинтовывали руки специальными ремнями. Он оказался ближе, чем «варежки» и «рукавицы». Поэтому в боксе появились именно «перчатки».
Автор: Евгений Панычев