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Без спортзала, но с результатом: как прокачать тело даже на кухне и в офисе

Поддерживать форму можно и без регулярных походов в фитнес-зал. Рассказываем, как заставить тело работать без лишних сложностей — только быт и простые упражнения.

Евгения Штегеран
Автор Спорт Mail
Женщина убирается, чтобы прокачать тела вместо спортзала.
Источник: unsplash

Физическая нагрузка — важная часть нашей жизни. Но не все могут посещать спортзал или тренироваться дома. Хорошая новость — это необязательно, можно «загрузить» мышцы без инвентаря и времязатрат. Уборка, прогулки, разминка за компьютером, танцы в ванной: простые действия тоже могут быть тренировкой. Собрали для вас гайд по «невидимым» активностям, которые 100% работают на пользу.

Незаметная бытовая активность

Мужчина и женщина веселятся на кухне, чтобы не ходить в спортзал.
Танцы во время готовки отличная тренировка.Источник: Freepik

Мы считаем быт фоном и не придаем ему значения, а зря. С помощью привычных действий можно без труда закрыть норму дневной активности. Никаких секретных формул тут не будет, достаточно делать так:

  • вставать и идти: по лестнице вместо лифта, во время созвонов или просто 2−3 остановки до любой точки X;
  • танцевать: во время чистки зубов, пока варится кофе и вообще в любой ситуации;
  • делать упражнения между делами: приседания у плиты, разминка за компьютером, чередование темпа ходьбы по улице;
  • убираться почаще: протирание пыли, подметание пола — и дома чисто, и плюс к разминке.

Действия простые, но толку от них не меньше, чем от регулярных тренировок.

Упражнения без инвентаря и особых усилий

Женщина с книгами на голове, чтобы прокачать тело без спортзала.
Тренировать баланс можно в любом месте и в любое время.Источник: Freepik

Часто желание заниматься заканчивается на фразе «нужно купить…». На самом деле, ничего не нужно, кроме желания.

Самый простой вариант — изометрические упражнения, т. е. без движения, но с напряжением мышц. Их можно делать почти где и когда угодно:

  • напрягайте пресс лежа на диване: сжимайте мышцы живота и держите около минуты;
  • делайте статические приседания в очереди: сделайте легкий полуприсед, напрягите ягодицы и бедра примерно на 40−60 секунд;
  • имитируйте подтягивания, пока варится кофе: примите позу для подтягиваний, сведите лопатки и напрягите мышцы спины — задержитесь так на минуту.

Также не стоит забывать и о балансе. Можно постоять на каждой ноге попеременно, пока закипает чайник. А можно походить по квартире или офису с книгой на голове.

Ну и наконец небольшая нагрузка в моменте: «велосипед» на стуле, подъем на носочки, бег или прыжки на месте и даже выпады по дороге в уборную.

Почему это на самом деле работает

Женщина на поле сидит, чтобы прокачать тело без посещения спортзала.
Быт и простые упражнения улучшают самочувствие.Источник: Freepik

Бытовая активность и упражнения на уровне детского сада могут казаться «пустыми». Но не стоит забывать, что физическая нагрузка в любой форме — все равно нагрузка.

В быту и привычных движениях задействуются те же мышцы, что и в зале. Телу все равно, гантели у вас в руках или швабра: и движение есть, и калории сгорают — все как надо.

Мозг может не считать все это за спорт, но польза умеет быть неочевидной. Попробуйте увести активность в ноль на день-два — и сразу заметите разницу.

Не откладывайте здоровье на потом — начните с малого, но сегодня. Больше движения в быту, зарядка, растяжка: маленькие движения складываются в большую пользу. Если ваша цель хорошее самочувствие, вам не нужен инвентарь — нужны действия.