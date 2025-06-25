Секрет модельной осанки: как книга на голове полностью меняет тело и походку

Вы наверняка помните эти сцены из фильмов, где героини носят на голове толстую книгу, пытаясь обрести правильную осанку. А еще вы точно слышали о том, что модели часами ходят с книгой на голове, чтобы потом уверенно дефилировать на подиуме. Оказывается, этот трюк — не просто старинный совет бабушки, а работающий прием: мышцы укрепляются, улучшается баланс, а походка становится легкой и красивой. Разбираемся, как книга на голове может изменить все тело.