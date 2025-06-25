Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Секрет модельной осанки: как книга на голове полностью меняет тело и походку

Книга — не только для того, чтобы ее читать. Если положить на голову том «Войны и мира» или энциклопедию, и ходить так 15 минут, улучшится не только осанка, но и изменится ощущение тела. Рассказываем, какая от этого польза и почему так постоянно делают модели.

Мария Андрианова
Автор Спорт Mail
Женщины идут по красной дорожке модельной походкой, а их снимают папарацци.
Источник: unsplash

Вы наверняка помните эти сцены из фильмов, где героини носят на голове толстую книгу, пытаясь обрести правильную осанку. А еще вы точно слышали о том, что модели часами ходят с книгой на голове, чтобы потом уверенно дефилировать на подиуме. Оказывается, этот трюк — не просто старинный совет бабушки, а работающий прием: мышцы укрепляются, улучшается баланс, а походка становится легкой и красивой. Разбираемся, как книга на голове может изменить все тело.

Как это работает: ось, баланс, корпус

Женщина держит на голове книги для модельной осанки.
Книга на голове моментально заставляет тело «собраться».Источник: Freepik

Иногда книга работает лучше тренера. Если положить ее на голову и сделать несколько шагов, тело сразу «включается»: шея автоматически вытягивается вверх — это полезно для тех, кто постоянно наклоняет голову вниз и смотрит в телефон, плечи расправляются, а пресс и поясница напрягаются, создавая «корсет» для баланса.

Книга физически ощущается как продолжение позвоночника. Если ходить с ней на голове, тело выстраивается вдоль воображаемой оси. Это не просто случайность — так работает механика. Книга становится своеобразным индикатором правильной осанки. Если где-то есть зажим или искривление, она тут же это покажет, упав на пол.

Кто использует этот прием

У Дафни Селф модельная осанка даже уже в немолодом возрасте.
Дафни Селф в начале модельной карьеры каждый день ходила с книгой на голове.Источник: Соцсети

Этот метод давно стал классикой в модельном бизнесе. Британская модель Дафни Селф начинала свою карьеру в 1950-х годах и ежедневно ходила с книгой на голове. Сейчас ей 96 лет, она самая пожилая модель в мире и одна из самых востребованных, а ее осанке могут позавидовать и молодые девушки.

Спустя 70 лет ничего не изменилось: нынешние модели тоже в начале карьеры много работают над осанкой, в том числе и ходят с книгой на голове. Впрочем, это упражнение распространено не только в модельных школах. Танцорам балета и артистам театра он помогает в правильной постановке корпуса и избавляет от привычки сутулиться.

Как попробовать самому

Девушка с книгой в руках думает о том, как сделать осанку модельной.
Выбирайте книгу среднего размера.Источник: Freepik

Этот метод с книгой — идеальный вариант, когда хочется улучшить осанку и визуально «собраться». Попробуйте прямо сейчас: возьмите твердую книгу среднего размера, поместите на макушку и постарайтесь пройти несколько шагов по ровной поверхности. Лучше всего выполнять упражнение босиком.

Уже через пять минут вы почувствуете, как меняется тело. Мышцы спины начнут работать по-новому, шея расслабится, а походка станет более уверенной. Если книга падает, вы скорее всего сжимаете плечи (расслабьте их), напрягаете шею (смотрите прямо перед собой) или шаркаете ногами (представьте, что идете по гололеду).

Ходить с книгой на голове — это больше, чем просто упражнение для осанки. Это способ научиться чувствовать свое тело, улучшить баланс и координацию. Даже если вы далеки от модельного бизнеса или балета, этот метод поможет вам стать увереннее в себе и улучшить походку.