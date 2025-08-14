Куда пропал Николай Валуев — и чем он живет после бокса

Николай пришел в мир бокса поздно — ему было уже почти 20 лет. Но это не помешало Валуеву побеждать почти в каждом бое и стать двукратным чемпионом мира. Регалий могло бы стать больше: но из-за опухоли в голове он рано закончил свою карьеру. Повесив боксерские перчатки на крючок, спортсмен достал из шкафа строгий костюм и стал депутатом. Как живет политик, ведущий и многодетный отец — рассказываем сегодня.