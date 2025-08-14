Куда пропал Николай Валуев — и чем он живет после бокса

Николай пришел в мир бокса поздно — ему было уже почти 20 лет. Но это не помешало Валуеву побеждать почти в каждом бое и стать двукратным чемпионом мира. Регалий могло бы стать больше: но из-за опухоли в голове он рано закончил свою карьеру. Повесив боксерские перчатки на крючок, спортсмен достал из шкафа строгий костюм и стал депутатом. Как живет политик, ведущий и многодетный отец — рассказываем сегодня.
Почему завершил карьеру и как это произошло
Двукратный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Николай Валуев ушел с ринга в 2010 году. Из 52 боев спортсмен одержал 50 побед: но пришло время остановиться — врачи обнаружили в его головном мозге доброкачественную опухоль.
«В 2010 году решил заняться здоровьем — к тому времени уже много всего накопилось, и я на свою голову пошел к врачу. Тогда и узнал, что боксом мне больше не надо заниматься», — рассказал Валуев «Матч-ТВ». Последний бой «Зверь с Востока» провел 7 ноября 2009 года в немецком Нюрнберге, где уступил британцу Дэвиду Хэю.
Работа в Госдуме и критика
Но после завершения карьеры имя Валуева не пропало из медиа: боксер нашел себя в политике. Николай стал депутатом Госдумы РФ в декабре 2011 года. Сначала боксер занимался близкими ему вопросами и стал членом комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. Но позже Валуев начал вникать в вопросы экологии: и занимался, например, законопроектам о застройке лесных зон, вольерной охоте.
К новой должности боксера многие отнеслись скептически, раскритиковал спортсмена и журналист Владимир Познер. Но Николай не раз замечал — его подобные выпады не трогают: «Мне все это просто интересно, — делился он в интервью “Известиям”. — Мне хочется заниматься этими вещами все больше и больше. Даже когда я занимался спортом, интеллектуальная часть дела меня интересовала даже сильнее, чем “тупая” физическая».
Проекты в сфере спорта: школа бокса, фонд и хоккей с мячом
Депутатский костюм и работа с экологическими проектами не мешают Валуеву активно работать с темой спорта. Так, он открыл боксерскую школу, поддерживает юношеские секции и отмечает, что их цель — вовсе не научить разбивать носы.
«Мы хотим развивать массовый спорт, без которого невозможен успех в спорте большом. Да, не все станут чемпионами, их не бывает много. Но, самое главное, что, выходя отсюда, вы будете ощущать уверенность в своих силах и, прежде всего, сможете защитить себя и своих близких», — напутствовал он школьников на открытии школы в Санкт-Петербурге.
Валуев еще во время карьеры в профессиональном спорте помогал начинающим спортсменам и секциями. А в 2010 году он создал благотворительный фонд, который помимо развития бокса занимается поддержкой хоккея с мячом в России.
Съемки в кино и работа ведущим
Валуев признавался, что любит активный образ жизни и поэтому постоянно пробует себя в разных занятиях. Например, Николай сыграл главную роль в драме Филиппа Янковского «Каменная башка». Ему также не раз предлагали сняться в Голливуде, но каждый раз боксер отказывался — он рассказывал, что не готов играть «моральных уродов». Даже предложение поработать на площадке «Людей Икс» мужчину не привлекло: его не заинтересовала эпизодическая роль охранника.
А вот стать ведущим программы «Исторический детектив» на телеканале «Мир» Валуев согласился сразу. Но больше шума наделало его появление в передаче «Спокойной ночи, малыши!». От записи эфира спортсмен получил настоящее удовольствие и рассказывал, что был рад появится на экране в компании любимых с детства героев. В сети к такому повороту отнеслись с юмором: «Теперь точно вся страна будет ложиться спать в девять», — отмечали комментаторы.
Семья, быт и образ жизни вне ринга
Свою жену Галину Николай называет героической женщиной: и в годы большого спорта, и во время политической карьеры именно она управляется со всеми домашними делами. Свою любовь спортсмен встретил на дне рождения общего друга — девушка предложила его подвезти, а Валуев попросил у нее номер телефона.
Сейчас у супругов трое детей: они живут в Санкт-Петербурге. Судя по социальным сетям, в моменты отдыха от работы Николай с удовольствием проводит время с близкими, готовит для них и даже печет блины. По-прежнему Валуев питает слабость и к природе: выездам за грибами, охоте и рыбалке.
Николая называют выдающимся во всех смыслах мужчиной: он носит 52 размер обуви, а его рост 213 см! Но дело, конечно, не только в габаритах, ведь уже много лет он продолжает оставаться героем медиаполя, пусть и в разных сферах.