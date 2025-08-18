Топ-10 лучших боксерских бинтов в 2025 году: рейтинг редакции Спорт Mail

Пара выполнена из смеси хлопка и эластана, за счет чего ткань тянется умеренно и не дает провисания при плотной обмотке. Длина 2,5 метра делает ее подходящей для короткой, но функциональной фиксации — в основном для тренировок с умеренной нагрузкой или для подростков. Камуфляжный и черный цвета — редкое оформление для бинтов, что может быть плюсом для тех, кто предпочитает не совсем стандартный вид экипировки.