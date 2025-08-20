Скандальная чемпионка ОИ-2024 Хелиф перестала заниматься боксом

«Иман ушла из мира бокса. Nice Azur Boxe не мог предложить Иман профессиональный контракт, поскольку у них не было средств. У нее был один бой в Сингапуре, хотя предполагалось провести пять, прежде чем она подпишет контракт по профессионалам, но этого не произошло из-за разногласий», — приводит слова Йефсаха Nice Matin.
«В настоящее время она все прекратила. Она даже не пришла в себя, она больше не боксирует. После того, что произошло на Олимпийских играх… В любом случае, она будет подвергнута такому же тесту в случае перехода в профессионалы. Она проводит тренировки в Алжире или едет тренироваться в Национальный центр Катара, но не более того. Она путешествует в основном за счет спонсорских контрактов», — добавил тренер Иман Хелиф.
Иман Хелиф оказалась в центре скандала после того, как в ⅛ финала итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его «нечестным». На чемпионате мира 2023 года Иман была отстранена перед боем за золотую медаль по медицинским показаниям. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития.
Иман Хелиф из Алжира победила в олимпийском турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 66 килограммов. В финале Иман противостояла китаянка Ян Лю.