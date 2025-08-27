Жизнь после ринга: что делает Александр Поветкин и где он сейчас

Параллельно с занятиями спортом Александр обучался на водителя-автослесаря и еще в подростковом возрасте освоил управление автомобилем, который часто ремонтировал. К 1995 году Поветкин стал победителем юношеского чемпионата России по боксу, но пока все поездки на соревнования проходили за его собственный счет. В 1997 году после поступления в сборную страны ему начали выплачиваться государственные стипендии за высокие достижения, в том числе за победу на юниорском национальном первенстве.