Жизнь после ринга: что делает Александр Поветкин и где он сейчас

Александр Поветкин — имя, которое знают все поклонники бокса. На его счету 34 победы в любительском и профессиональном боксе, спортсмен провел десятки ярких боев, становился чемпионом и навсегда вошел в историю российского спорта. Но жизнь Александра не закончилась вместе с последним поединком. У него появились новые проекты, роли и увлечения, о которых стоит рассказать отдельно.
Ранние годы и начало спортивного пути
Александр Владимирович Поветкин родился 2 сентября 1979 года в городе Курск в семье, тесно связанной со спортом. Его отец занимался тренерской деятельностью в боксе, а позднее возглавил региональную федерацию бокса и кикбоксинга. Уже в детстве Александр вместе с младшим братом занимался боевыми единоборствами, включая ушу, карате и рукопашный бой. Занятия боксом начались в 1992 году, когда 13-летний юноша под руководством отца приступил к тренировкам в спортивном комплексе «Спартак». Уже через год он добился первых успехов на городских турнирах.
Параллельно с занятиями спортом Александр обучался на водителя-автослесаря и еще в подростковом возрасте освоил управление автомобилем, который часто ремонтировал. К 1995 году Поветкин стал победителем юношеского чемпионата России по боксу, но пока все поездки на соревнования проходили за его собственный счет. В 1997 году после поступления в сборную страны ему начали выплачиваться государственные стипендии за высокие достижения, в том числе за победу на юниорском национальном первенстве.
Период переключения на кикбоксинг и подготовка к Олимпиаде
Несмотря на успехи на национальном уровне, Александр не смог добиться значительного результата на молодежном чемпионате Европы по боксу в 1997 году. Тогда он переключился на кикбоксинг, где достиг существенного прогресса: в 1997-м одержал победу на чемпионате Европы среди юниоров, в 1999-м стал чемпионом мира, а в 2000 году — чемпионом Европы среди профессионалов. В Красноярске он впервые получил значительный гонорар и золотой слиток, который оставил себе как личный талисман.
Попытка участвовать в Олимпиаде 2000 года оказалась неудачной из-за травмы кисти. Спортсмен ездил на игры в качестве спарринг-партнера первого номера сборной в первом тяжелом весе. В начале 2000-х Александр вернулся к боксу и завоевал несколько значимых титулов на национальном и международном уровнях, включая золото на чемпионате России и Играх Доброй Воли. В 2001 году он женился, у пары родилась дочь. Позже Поветкин переехал для тренировок в Московскую область, что повлияло на отношения в семье и привело к разводу, однако общение с дочерью спортсмен сохранил.
Достижения на любительском ринге и переход в профессиональный бокс
К началу 2000-х годов карьерa Поветкина на любительском уровне набирала обороты, в 2002 году он выиграл несколько международных соревнований и стал звездой в тяжелом весе в России. Год спустя укрепил свои позиции, выиграв турниры в Европе и завоевав признание СМИ. В 2004 году Александру удалось стать первым россиянином, который получил золото Олимпийских игр в тяжелом весе. Переход к языческим убеждениям и интерес к древним славянским традициям стали важной частью его личной жизни, что отражалось и в символике татуировок.
В середине 2000-х Александр завершил любительскую карьеру с впечатляющим счетом боев и начал выступления на профессиональной арене. Дебют состоялся в 2005 году, где он одержал победы сразу в нескольких боях, показывая настойчивость, технику и высокую боевую выносливость. Наряду с карьерой в боксе Поветкин занялся и политической деятельностью, став депутатом Курской областной думы.
Период боев с топ-соперниками и регалии
К 2008 году Поветкин достиг статуса обязательного претендента на звание чемпиона мира в версии IBF, но отложенный бой с Владимиром Кличко состоялся только спустя несколько лет. Поединок с Кличко в 2013-м завершился поражением Поветкина, но подтвердил его стойкость и силу духа. После этого спортсмен сменил тренерский штаб и продолжил успешные выступления, в том числе завоевав титулы по версиям различных боксерских организаций.
В течение следующих лет Александр провел серию значимых поединков, защищал чемпионские пояса и принимал участие в крупных международных турнирах. В 2016 году его карьера столкнулась с трудностями — у него были обнаружены следы запрещенных веществ, что повлекло отмену боев и вызвало сложные судебные разбирательства. Тем не менее проверки доказали его невиновность, и Поветкин вернулся к выступлениям.
Возвращение на ринг и последние бои
С 2017 года Александр начал постепенно восстанавливать позиции в мировых рейтингах. Один из заметных боев состоялся с Энтони Джошуа на Уэмбли, где несмотря на поражение, Поветкин продемонстрировал боевой характер.
В 2019 году он продолжил ряд побед, в том числе над Хьюи Фьюри, и получил приглашение на титульные бои. В 2020-м у спортсмена родился сын. В августе того же года Александр одержал впечатляющую победу нокаутом над Диллианом Уайтом, которая была признана лучшим нокаутом года по версии различных спортивных изданий.
В марте 2021 года Поветкин устроил реванш с Уайтом, который в этот раз завершился для него уверенной победой и нокаутом для соперника. После этого Александр официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Причиной ухода стали проблемы со здоровьем, в частности, сосудистые заболевания. Несмотря на завершение спортивной деятельности, Поветкин выразил готовность вернуться в спорт при подходящих условиях и сделал акцент на том, что будет заниматься тренерской деятельностью и подготовкой молодежи.
Жизнь вне ринга: тренер, предприниматель, общественный деятель
После ухода из бокса Поветкин сосредоточился на воспитании молодых спортсменов. Он основал академию в Подмосковье, где внедряет собственный подход к тренировочному процессу и продолжает участвовать в социальных и благотворительных проектах, направленных на поддержку детей и спортсменов с травмами. Александр также выступает аналитиком в медийном пространстве и делится опытом в тематических программах.
Семья занимает важное место в жизни Поветкина: он многодетный папа и воспитывает троих детей — дочь от первого брака и двух сыновей от второго брака. Семья живет в подмосковном городе Чехов, где Поветкин приобрел дом.
В мае 2024 года «Русский Витязь» стал заместителем губернатора Вологодской области по вопросам спорта. Он ответственен за патриотическое воспитание молодежи и пропаганду здорового образа жизни. В паре с Алиной Загитовой он даже был послом летних игр БРИКС в Казани.
В свободное время Александр увлекается реставрацией мототехники, включая советские модели мотоциклов. В интервью Поветкин охотно рассказывает о своей жизни, включая отношение к автомобилям, историю которых он помнит с юношеских лет, а также о планах, связанных с развитием спорта и воспитанием нового поколения боксеров. Хотя он признает, что хотел бы добиться еще больших высот в карьере, его спортивный путь остается одним из самых ярких в истории российского бокса с 36 победами в 40 профессиональных боях.
Александр Поветкин прошел путь от юного спортсмена Курска до признанного чемпиона и одного из самых известных боксеров России. Его карьера сочетала значительные спортивные достижения, сложные жизненные ситуации и яркие победы на ринге. Сегодня «Русский Витязь» продолжает оставаться заметной фигурой в российском спорте и обществе, передавая свой опыт новым поколениям и развивая направления, связанные с боксом и здоровым образом жизни.