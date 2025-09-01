Иман Хелиф обратилась в CAS из-за отстранения от турниров

Хелиф пытается добиться отмены решения World Boxing, которая запретила ей участвовать в турнире по боксу в Эйндховене, а также в любых других соревнованиях федерации без прохождения тестирования для определения пола. В апелляции спортсменка также просит признать правомерным ее участие в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 14 сентября в Ливерпуле.