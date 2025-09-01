Иман Хелиф обратилась в CAS из-за отстранения от турниров

Хелиф пытается добиться отмены решения World Boxing, которая запретила ей участвовать в турнире по боксу в Эйндховене, а также в любых других соревнованиях федерации без прохождения тестирования для определения пола. В апелляции спортсменка также просит признать правомерным ее участие в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 14 сентября в Ливерпуле.
Нововведение, которое вступило в силу 1 июля 2025 года, подразумевает, что каждый спортсмен старше 18 лет должен пройти тест на определение пола. Национальные федерации отвечают за тестирование и подтверждают половую принадлежность спортсменов при регистрации на соревнования. Также ранее World Boxing объявила, что Хелиф не будет допущена до соревнований в женской категории, пока не пройдет тестирование.
На Олимпийских играх в Париже Иман Хелиф оказалась в центре скандала после того, как в ⅛ финала итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его «нечестным». В итоге спортсменка из Алжира победила в олимпийском турнире по боксу среди женщин в весовой категории до 66 килограммов. В финале Иман противостояла китаянка Ян Лю.
Ранее на чемпионате мира 2023 года Иман была отстранена перед боем за золотую медаль по медицинским показаниям. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития.
В феврале Международный олимпийский комитет признал World Boxing международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. Сессия МОК утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Ранее МОК исключил Международную ассоциацию боксеров (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы.