Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кроуфорд обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира

Абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксеров мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, проходил поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116−112; 115−113; 115−113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.

Как сообщает журнал The Ring, 37-летний Кроуфорд занял первую строчку в списке после победы над Саулем Альваресом.

В рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий Кроуфорд сместил с первой строчки украинца Александра Усика. 38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. Летом Усик в матче-реванше победил британца Дэниела Дюбуа.

В топ-3 рейтинга также входит японец Наоя Иноуэ, который на минувших выходных выиграл у представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева. В активе японца 32 победы, 27 из которых нокаутом. Иноуэ становился абсолютным чемпионом мира в двух категориях — легчайшем и втором легчайшем весе.