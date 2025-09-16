Кроуфорд обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, проходил поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116−112; 115−113; 115−113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.
Как сообщает журнал The Ring, 37-летний Кроуфорд занял первую строчку в списке после победы над Саулем Альваресом.
В рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий Кроуфорд сместил с первой строчки украинца Александра Усика. 38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. Летом Усик в матче-реванше победил британца Дэниела Дюбуа.
В топ-3 рейтинга также входит японец Наоя Иноуэ, который на минувших выходных выиграл у представителя Узбекистана Муроджона Ахмадалиева. В активе японца 32 победы, 27 из которых нокаутом. Иноуэ становился абсолютным чемпионом мира в двух категориях — легчайшем и втором легчайшем весе.