Кроуфорд обошел Усика в рейтинге лучших боксеров мира

В ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, проходил поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116−112; 115−113; 115−113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.