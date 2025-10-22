Бывшая жена чемпиона мира по боксу Бивола может сесть в тюрьму

По информации источника, Екатерина Бивол может столкнуться с уголовным преследованием в Казахстане и Кыргызстане из-за оскорбительных высказываний в социальных сетях. Ранее 35-летняя уроженка Санкт-Петербурга опубликовала видео, в котором она использовала нецензурные выражения в адрес казахов и киргизов.
Через некоторое время после публикации аккаунт Екатерины Бивол в социальной сети был заблокирован, но видео продолжило активно распространяться в Интернете. МВД Казахстана и Кыргызстана начали доследственные проверки, по результатам которых могут быть возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании национальной и религиозной розни. В Казахстане ей может грозить до семи лет лишения свободы.
Дмитрий Бивол является уроженцем Кыргызстана, где проживал до 11 лет. В 2002 году он вместе с семьей перебрался в Санкт-Петербург, где позднее познакомился со своей будущей супругой. В июне 2023 года стало известно, что Дмитрий и Екатерина расстались после 16 лет брака, в котором родились сыновья Мирон и Никон.
В январе этого года Екатерину Бивол привлекли к административной ответственности за оскорбительные высказывания в адрес ее бывшего мужа, его матери и болельщиков. Суд назначил ей наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.
В октябре 2024 года Бивол потерпел первое поражение на профессиональном ринге, решением судей уступив Артуру Бетербиеву в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. В феврале этого года состоялся реванш, в котором Бивол одержал победу и завоевал престижный титул. Всего на счету 34-летнего боксера 24 победы (12 — нокаутом) в 25 поединках.