Александр Усик вошел в топ-5 самых богатых боксеров мира

В 2024 году Усик провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором боксер защитил титулы, победив единогласным решением судей. Авторитетный американский журнал The Ring признал его лучшим боксером 2024 года.