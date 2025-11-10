Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Усик вошел в топ-5 самых богатых боксеров мира

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик вошел в пятерку самых богатых боксеров всех времен по версии портала Give Me Sport.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Reuters

Александр Усик с состоянием в $214 млн располагается на пятой строчке в списке.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает Флойд Мейвезер. Он заработал за карьеру около $400 млн. Вторую строчку занимает Сауль «Канело» Альварес, заработавший $300 млн. Третьим стал Джордж Форман также с $300 млн. Четвертую строчку удерживает Мэнни Пакьяо, чей капитал составляет $220 млн.

Далее в рейтинге расположились:

6. Оскар де ла Хойя — $200 млн;

7. Тайсон Фьюри — $146 млн;

8. Шугар Рэй Леонард — $120 млн;

9. Леннокс Льюис — $120 млн;

10. Джейк Пол — $100 млн.

38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. Летом 2025 года Усик в матче-реванше победил британца Дэниела Дюбуа.

В 2024 году Усик провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором боксер защитил титулы, победив единогласным решением судей. Авторитетный американский журнал The Ring признал его лучшим боксером 2024 года.