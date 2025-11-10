Александр Усик вошел в топ-5 самых богатых боксеров мира

Александр Усик с состоянием в $214 млн располагается на пятой строчке в списке.
Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает Флойд Мейвезер. Он заработал за карьеру около $400 млн. Вторую строчку занимает Сауль «Канело» Альварес, заработавший $300 млн. Третьим стал Джордж Форман также с $300 млн. Четвертую строчку удерживает Мэнни Пакьяо, чей капитал составляет $220 млн.
Далее в рейтинге расположились:
6. Оскар де ла Хойя — $200 млн;
7. Тайсон Фьюри — $146 млн;
8. Шугар Рэй Леонард — $120 млн;
9. Леннокс Льюис — $120 млн;
10. Джейк Пол — $100 млн.
38-летний украинец является обладателем титулов WBO, WBA и WBC в супертяжелом весе. За профессиональную карьеру он не проиграл ни одного боя из 23. Летом 2025 года Усик в матче-реванше победил британца Дэниела Дюбуа.
В 2024 году Усик провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке, однако уже через месяц потерял этот статус, отказавшись от защиты титула по версии IBF. В декабре прошел реванш, в котором боксер защитил титулы, победив единогласным решением судей. Авторитетный американский журнал The Ring признал его лучшим боксером 2024 года.