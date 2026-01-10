День в истории: 10 января 1949 года родился легендарный боксер Джордж Форман

В общей сложности Форман 5 раз побеждал в поединках за титул в тяжелом весе. А в 1994 году он это сделал в возрасте 45 лет, установив возрастной рекорд на тот момент. В 1980 году он стал пастором в одной из протестантских церквей, а после завершения карьеры сосредоточился на религиозной деятельности, помогая бедным и обездоленным. В 2023 году вышел биографический фильм «Джордж Форман: Несокрушимый», в котором главную роль исполнил Крис Дэвис. 21 марта 2025 года Джордж Форман скончался в больнице техасского города Хьюстон.