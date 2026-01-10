День в истории: 10 января 1949 года родился легендарный боксер Джордж Форман

До того как Джордж Форман перешел в профессионалы в 1969 годы, он сумел дважды стать чемпионом мира и завоевать золото Олимпийских игр. В финале турнира в Мехико среди боксеров свыше 81 кг американец был сильнее советского спортсмена Йонаса Чепулиса.
В 1973 году Форман сразился с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Джо Фрейзером и победил его техническим нокаутом во втором раунде. В следующем году состоялся самый известный бой в карьере Формана — «Грохот в джунглях». В Киншасе в условиях тропической жары он вышел на поединок против Мохаммеда Али. «Грохот в джунглях» называют в числе величайших боксерских поединков XX века. Бой завершился победой Али в 8-м раунде.
В общей сложности Форман 5 раз побеждал в поединках за титул в тяжелом весе. А в 1994 году он это сделал в возрасте 45 лет, установив возрастной рекорд на тот момент. В 1980 году он стал пастором в одной из протестантских церквей, а после завершения карьеры сосредоточился на религиозной деятельности, помогая бедным и обездоленным. В 2023 году вышел биографический фильм «Джордж Форман: Несокрушимый», в котором главную роль исполнил Крис Дэвис. 21 марта 2025 года Джордж Форман скончался в больнице техасского города Хьюстон.