День в истории: 11 февраля 1990 года Джеймс Дуглас победил Майка Тайсона в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе

Бой за титулы WBC, WBA и IBF стал седьмой защитой Тайсона, считавшегося непобедимым «Железным Майком» с рекордом 37−0 (33 KO). Котировки букмекеров составляли 42:1 в пользу Тайсона.
Поединок начался по сценарию чемпиона: Тайсон доминировал в первых раундах, отправил Дугласа в нокдаун в 8-м ударом апперкота. Однако претендент из Огайо (29−4−1) восстановился благодаря неверному отсчету рефери (тот начал считать на пару секунд позже нужного), а затем перехватил инициативу джебом и сериями. Тайсон выглядел уставшим, плохо реагировал на удары, пропуская больше из-за проблем с защитой и подготовкой — он весил 100 кг вместо привычных 97, был недостаточно сконцентрирован.
Развязка наступила в 10-м раунде. Дуглас, ведя по очкам (86−82, 87−81, 88−81), провел идеальную комбинацию: левый хук, правый кросс, левый хук и апперкот правой, отправив Тайсона на канаты. Майк не смог подняться до счета 10 — рефери остановил поединок в 2:22. Впервые за 71 год действующий чемпион тяжелого веса проиграл нокаутом. Дуглас стал новым королем дивизиона, заработав 5,5 млн долларов против 6,5 млн у Тайсона.
Поражение разрушило миф о непобедимости Тайсона, положив начало его падению: проблемы с законом, потеря титулов, скандалы. Дуглас держал пояс 8 месяцев, проиграв Эвандеру Холифилду. Бой собрал 16,2 млн долларов и остается эталоном боксерских сенсаций, изменивших историю супертяжей.