Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День в истории: 11 февраля 1990 года Джеймс Дуглас победил Майка Тайсона в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе

11 февраля 1990 года на арене Tokyo Dome в Токио произошел один из величайших апсетов в истории бокса: непобежденный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон потерпел первое поражение в карьере, проиграв нокаутом Джеймсу «Бастеру» Дугласу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: AP 2024

Бой за титулы WBC, WBA и IBF стал седьмой защитой Тайсона, считавшегося непобедимым «Железным Майком» с рекордом 37−0 (33 KO). Котировки букмекеров составляли 42:1 в пользу Тайсона.

Поединок начался по сценарию чемпиона: Тайсон доминировал в первых раундах, отправил Дугласа в нокдаун в 8-м ударом апперкота. Однако претендент из Огайо (29−4−1) восстановился благодаря неверному отсчету рефери (тот начал считать на пару секунд позже нужного), а затем перехватил инициативу джебом и сериями. Тайсон выглядел уставшим, плохо реагировал на удары, пропуская больше из-за проблем с защитой и подготовкой — он весил 100 кг вместо привычных 97, был недостаточно сконцентрирован.

Развязка наступила в 10-м раунде. Дуглас, ведя по очкам (86−82, 87−81, 88−81), провел идеальную комбинацию: левый хук, правый кросс, левый хук и апперкот правой, отправив Тайсона на канаты. Майк не смог подняться до счета 10 — рефери остановил поединок в 2:22. Впервые за 71 год действующий чемпион тяжелого веса проиграл нокаутом. Дуглас стал новым королем дивизиона, заработав 5,5 млн долларов против 6,5 млн у Тайсона.

Поражение разрушило миф о непобедимости Тайсона, положив начало его падению: проблемы с законом, потеря титулов, скандалы. Дуглас держал пояс 8 месяцев, проиграв Эвандеру Холифилду. Бой собрал 16,2 млн долларов и остается эталоном боксерских сенсаций, изменивших историю супертяжей.