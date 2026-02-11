День в истории: 11 февраля 1990 года Джеймс Дуглас победил Майка Тайсона в поединке за титул чемпиона мира в тяжелом весе

Поединок начался по сценарию чемпиона: Тайсон доминировал в первых раундах, отправил Дугласа в нокдаун в 8-м ударом апперкота. Однако претендент из Огайо (29−4−1) восстановился благодаря неверному отсчету рефери (тот начал считать на пару секунд позже нужного), а затем перехватил инициативу джебом и сериями. Тайсон выглядел уставшим, плохо реагировал на удары, пропуская больше из-за проблем с защитой и подготовкой — он весил 100 кг вместо привычных 97, был недостаточно сконцентрирован.