Российские боксеры сделали совместное фото с украинцем Усиком

Именитые боксеры сфотографировались после окончания турнира The Ring VI, который накануне прошел в Нью-Йорке. После завершения соревнования на ринг вышли Бетербиев, Бивол, Усик, а также казахстанский боксер Геннадий Головкин, боксер из Великобритании Конор Бенн и Турки Аль аш-Шейх — председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии.
Турнир The Ring VI проходил в рамках церемонии вручения награды лучшему боксеру года по версии американского журнала The Ring, которую получил непобежденный американец Теренс Кроуфорд.
«Для меня большая честь быть частью церемонии вручения премии Ring Awards», — подписал фото Бетербиев.
В феврале 2025 года Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, завоевав этот титул в бою-реванше против Бетербиева. До дилогии оба боксеры были непобежденными. В апреле 2025 года Бивол потерял этот титул, отказавшись от защиты чемпионского пояса WBC ради третьего поединка с Бетербиевым. Дата боя пока не утверждена.
В июле 2025 года Усик победил нокаутом британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 39-летний украинец стал первым боксером в истории с подобным достижением. В ноябре 2025 года Усик потерял титул абсолютного чемпиона, освободив титул WBO. Он по-прежнему остается непобежденным на профессиональном ринге — на его счету 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.