Российские боксеры сделали совместное фото с украинцем Усиком

В июле 2025 года Усик победил нокаутом британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. 39-летний украинец стал первым боксером в истории с подобным достижением. В ноябре 2025 года Усик потерял титул абсолютного чемпиона, освободив титул WBO. Он по-прежнему остается непобежденным на профессиональном ринге — на его счету 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках.