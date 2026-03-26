День в истории спорта: 26 марта 1992 года Майк Тайсон был приговорен к 10 годам тюрьмы

На скамью подсудимых бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе попал после обвинения в изнасиловании 18‑летней участницы конкурса красоты «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон летом 1991 года в гостинице Indianapolis Canterbury. Присяжные признали Тайсона виновным по основным пунктам обвинения, а судья Патриция Гиффорд, известная своей жесткой линией, проигнорировала попытки защиты представить дело как «добровольную связь».
Для боксерского мира этот приговор стал шоком: еще недавно Тайсон считался почти неуязвимым «железным Майком», самым молодым чемпионом в истории тяжелого веса и одной из главных звезд спорта конца 1980‑х. Его стремительное падение началось после поражения от Джеймса «Бастера» Дугласа, громкого развода с Робин Гивенс и череды скандалов, связанных с драками, наркотиками и разгульной жизнью. Тюремный срок на пике карьеры фактически прервал его путь к реваншу за чемпионские пояса и стоил ему нескольких потенциально громких боев и десятков миллионов долларов гонораров.
Тайсон был направлен в тюрьму штата Индиана, где в общей сложности провел около трех лет, выйдя на свободу по условно‑досрочному освобождению в марте 1995 года. За решеткой он принял ислам, много читал, поддерживал форму и готовился к возвращению на ринг, хотя, по собственным признаниям, не раз срывался и нарушал режим. История приговора 26 марта 1992‑го стала одной из самых громких криминальных хроник в спорте и навсегда изменила образ Тайсона: от доминирующего чемпиона до человека, чья карьера и жизнь оказались сломаны далеко за пределами ринга.