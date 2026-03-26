День в истории спорта: 26 марта 1992 года Майк Тайсон был приговорен к 10 годам тюрьмы

Тайсон был направлен в тюрьму штата Индиана, где в общей сложности провел около трех лет, выйдя на свободу по условно‑досрочному освобождению в марте 1995 года. За решеткой он принял ислам, много читал, поддерживал форму и готовился к возвращению на ринг, хотя, по собственным признаниям, не раз срывался и нарушал режим. История приговора 26 марта 1992‑го стала одной из самых громких криминальных хроник в спорте и навсегда изменила образ Тайсона: от доминирующего чемпиона до человека, чья карьера и жизнь оказались сломаны далеко за пределами ринга.