Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майк Тайсон назвал украинца Усика лицом мирового бокса

Легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал украинца Александра Усика лицом современного мирового бокса.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Чемпион мира в супертяжелом весе — это и есть лицо мирового бокса. А поясами владеет Усик. Он злой мужик и хороший боксер», — заявил Тайсон в интервью Boxing News.

23 мая Александр Усик проведет титульный бой WBC в супертяжелом весе против нидерландца Рико Верхувена на вечере бокса в Гизе (Египет).

Усику 39 лет, он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации, WBC и Международной боксерской федерации. В ноябре украинец отказался от пояса по версии Всемирной боксерской организации и утратил титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 39-летний спортсмен одержал 24 победы (15 нокаутом) на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.