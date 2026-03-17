Майк Тайсон назвал украинца Усика лицом мирового бокса

«Чемпион мира в супертяжелом весе — это и есть лицо мирового бокса. А поясами владеет Усик. Он злой мужик и хороший боксер», — заявил Тайсон в интервью Boxing News.
23 мая Александр Усик проведет титульный бой WBC в супертяжелом весе против нидерландца Рико Верхувена на вечере бокса в Гизе (Египет).
Усику 39 лет, он владеет чемпионскими поясами Всемирной боксерской ассоциации, WBC и Международной боксерской федерации. В ноябре украинец отказался от пояса по версии Всемирной боксерской организации и утратил титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 39-летний спортсмен одержал 24 победы (15 нокаутом) на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.