День в истории спорта: 17 апреля 1860 прошел первый неофициальный титульный боксерский поединок

На ринге сошлись англичанин Том Сэйерс и американец Джон Хинэн, а сам поединок стал символом переходной эпохи, когда бокс еще сохранял жесткие традиции боев без перчаток, но уже двигался к более современным правилам.
Схватка проходила по старым призовым правилам и сильно отличалась от привычного сегодня бокса. Разница в весте и росте не принималась в расчет, бойцы выходили на ринг без перчаток, могли применять не только удары, а сами поединки порой превращались в изнурительное испытание на выносливость и характер. Именно поэтому встреча Сэйерса и Хинэна получилась не просто спортивным событием, а настоящей демонстрацией суровой философии бокса XIX века.
Матч завершился без выявления победителя: после долгого и тяжелого боя поединок был остановлен, а его исход так и остался неофициальным. При этом именно эта встреча привлекла огромное внимание и стала одной из самых известных в истории кулачного боя. Современники воспринимали ее как противостояние сильнейших представителей Англии и США, что добавляло событию особый статус.
Историческое значение боя еще и в том, что он стал одним из последних крупных поединков эпохи голых кулаков. Уже вскоре бокс начал стремительно меняться: появились более четкие правила, ограничение раундов и обязательные перчатки, а сам вид спорта постепенно превратился в ту дисциплину, которую знают сегодня.