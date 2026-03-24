Американскую боксершу ввели в искусственную кому после нокаута

Американскую боксершу Исис Сио ввели в состояние искусственной комы после поражения нокаутом от соотечественницы Джоселин Камарильо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Depositphotos

Поединок проходил на минувших выходных в Сан‑Бернардино (штат Калифорния). 19‑летняя Сио пропустила серию ударов, после чего на 78‑й секунде она упала на канвас и у нее начались судороги.

Сио вынесли из ринга на носилках и экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, где ввели в состояние искусственной комы. Спустя сутки она пришла в себя и ее отключчили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Исис Сио выступает в наилегчайшем весе (до 49 кг). На ее счету на профессиональном ринге одна победа и три поражения. В конце января она также потерпела поражение нокаутом в первом раунде.

Ее соперница Джоселин Камарильо одержала шестую победу в шестом по счету поединке на профессиональном ринге. При этом 21-летняя американка, представляющая промоушен Джейка Пола, впервые победила нокаутом.