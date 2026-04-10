Российский боксер Силягин не смог завоевать пояс IBF

В Монреале состоялся поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).
Ослейс Иглесиас одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Решение остановить бой приняла команда 32-летнего россиянина. Причиной стала серьезная травма, полученная Силягиным еще в первом раунде. У боксера образовалась обширная гематома, которая лишила его зрения. После завершения восьмого раунда медицинский штаб и тренеры посчитали, что продолжение поединка представляет угрозу для здоровья спортсмена.
Для 32-летнего Павла Силягина это поражение стало дебютным в профессиональной карьере. До этого его рекорд составлял 16 побед (7 нокаутом) и одна ничья в 17 проведенных боях. Его 28-летний соперник, Ослейс Иглесиас, сохранил идеальную статистику: теперь на его счету 15 побед в 15 поединках, причем 14 из них — досрочные. Кубинец завоевал титул, который освободился после ухода из бокса американца Теренса Кроуфорда.