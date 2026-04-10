Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боксер Силягин не смог завоевать пояс IBF

Павел Силягин уступил кубинцу Ослейсу Иглесиасу в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В Монреале состоялся поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Ослейс Иглесиас одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Решение остановить бой приняла команда 32-летнего россиянина. Причиной стала серьезная травма, полученная Силягиным еще в первом раунде. У боксера образовалась обширная гематома, которая лишила его зрения. После завершения восьмого раунда медицинский штаб и тренеры посчитали, что продолжение поединка представляет угрозу для здоровья спортсмена.

Для 32-летнего Павла Силягина это поражение стало дебютным в профессиональной карьере. До этого его рекорд составлял 16 побед (7 нокаутом) и одна ничья в 17 проведенных боях. Его 28-летний соперник, Ослейс Иглесиас, сохранил идеальную статистику: теперь на его счету 15 побед в 15 поединках, причем 14 из них — досрочные. Кубинец завоевал титул, который освободился после ухода из бокса американца Теренса Кроуфорда.