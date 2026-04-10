Российский боксер Силягин не смог завоевать пояс IBF

Для 32-летнего Павла Силягина это поражение стало дебютным в профессиональной карьере. До этого его рекорд составлял 16 побед (7 нокаутом) и одна ничья в 17 проведенных боях. Его 28-летний соперник, Ослейс Иглесиас, сохранил идеальную статистику: теперь на его счету 15 побед в 15 поединках, причем 14 из них — досрочные. Кубинец завоевал титул, который освободился после ухода из бокса американца Теренса Кроуфорда.