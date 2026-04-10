Флойд Мейвезер должен налоговой службе США более 7 млн долларов

Налоговая служба США (IRS) требует 7,3 миллиона долларов от бывшего чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера.

Уведомление было подано в прошлом месяце в Лас-Вегасе, где у Мейвезера есть недвижимость. Согласно документам, задолженность оставалась непогашенной по состоянию на 26 марта.

49-летний Мейвезер одержал 50 побед на профессиональном ринге (27 — нокаутом), не потерпев ни одного поражения. Последний профессиональной бой американец провел в 2017 году, в которому одержал победу над бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

После окончания карьеры Мейвезер провел восемь выставочных боев. В трех из них он одержал победы нокаутом, в четырех других победитель объявлен не был. Поединок с Джоном Готти из-за потасовки на ринге был признан несостоявшимся.

В 2026 году Флойд Мейвезер планирует два поединка — с Майком Тайсоном и реванш с Мэнни Пакьяо.