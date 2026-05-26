День в истории: 26 мая 1974 года родился двукратный олимпийский чемпион боксер Олег Саитов

Именно он стал двукратным олимпийским чемпионом, а также одним из самых техничных и ярких спортсменов своего поколения.
Путь Саитова в большой спорт сложился стремительно. Он рано заявил о себе на международной арене, а уже в 1996 году в Атланте выиграл олимпийское золото в весовой категории до 67 кг. Четыре года спустя он повторил успех в Сиднее, вновь поднявшись на высшую ступень пьедестала и подтвердив статус лидера мирового бокса.
Особое место в карьере Саитова занимает его победа на Олимпиаде-2000, где он получил Кубок Вэла Баркера — приз лучшему боксеру турнира. Этот трофей подчеркивает не только результат, но и высочайший уровень техники, которым отличался российский спортсмен. В истории отечественного бокса такой награды добивались единицы.
Саитов также становился чемпионом мира и Европы, а в 2004 году добавил к своей коллекции бронзовую медаль Олимпийских игр. Его карьера стала примером стабильности, мастерства и умения побеждать на крупнейших стартах. Сегодня Олег Саитов остается одной из ключевых фигур в истории российского бокса и символом целой эпохи.