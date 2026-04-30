Том Харди, Киану Ривз и другие: звезды, которые увлеклись бокс и ММА

Он посвящает тренировкам пять дней в неделю по три часа, совмещая занятия в общей группе и индивидуальные уроки. В 2026 году Харди достиг важного рубежа — он получил коричневый пояс по БЖЖ, пройдя путь от синего до пурпурного, а затем и до коричневого. Более того, в отличие от большинства знаменитостей, он не боится выходить на ковер: на локальных соревнованиях он завоевал несколько золотых медалей. Харди настолько глубоко погружен в это искусство, что его каскадеры тоже начали тренироваться, чтобы поддерживать форму и помогать актеру оттачивать навыки во время съемок.