Том Харди, Киану Ривз и другие: звезды, которые увлеклись бокс и ММА

Все больше звезд выбирают куда более жесткий способ держать себя в форме — бокс и смешанные единоборства. Кто-то готовится к роли, кто-то сражается на татами ради пояса, а кто-то просто нашел в ударах по груше дзен и спасение от стресса. В нашей статье четыре истории знаменитостей, которые полюбили единоборства.
50 Cent: бокс для роли Балрога в «Street Fighter»
Пожалуй, самая зрелищная трансформация последнего времени принадлежит рэперу и актеру 50 Cent (настоящее имя — Кертис Джексон). Для роли культового боксера Балрога из видеоигры «Street Fighter» он прошел через невероятно интенсивную подготовку. Кертис опубликовал в соцсетях видео своих тренировок, где он в образе персонажа — с характерным пиком на голове — выполняет сложные связки на боксерском мешке, отрабатывая хуки, апперкоты и комбинации ударов в ближнем бою.
Подготовка не ограничивалась только ударами. В программу входили интенсивные прыжки на скакалке для развития подвижности и кардио, а также силовые упражнения, направленные на создание нужной мышечной массы. Сама премьера фильма запланирована на 2026 год, и судя по подготовке, зрителей ждет по-настоящему брутальный Балрог.
Том Харди: страсть к бразильскому джиу-джитсу
Известный по ролям в «Безумном Максе» и «Веноме», Том Харди — один из самых серьезных знаменитостей в мире единоборств. Началось все в 2011 году, когда для съемок в фильме об ММА «Воитель» он погрузился в тренировки по бразильскому джиу-джитсу (БЖЖ). Спустя годы это переросло в настоящую страсть, которая продолжается и по сей день.
Он посвящает тренировкам пять дней в неделю по три часа, совмещая занятия в общей группе и индивидуальные уроки. В 2026 году Харди достиг важного рубежа — он получил коричневый пояс по БЖЖ, пройдя путь от синего до пурпурного, а затем и до коричневого. Более того, в отличие от большинства знаменитостей, он не боится выходить на ковер: на локальных соревнованиях он завоевал несколько золотых медалей. Харди настолько глубоко погружен в это искусство, что его каскадеры тоже начали тренироваться, чтобы поддерживать форму и помогать актеру оттачивать навыки во время съемок.
Киану Ривз: путь воина от «Матрицы» до «Джона Уика»
61-летний Киану Ривз — легенда Голливуда, и его физическая форма — это результат многолетней работы над собой. Любовь к единоборствам зародилась у него во время подготовки к культовой «Матрице», но настоящий расцвет пришелся на эпоху «Джона Уика». Чтобы максимально достоверно сыграть киллера на пенсии, Ривз отказался от услуг дублеров и освоил целый арсенал боевых искусств, включая дзюдо, бразильское джиу-джитсу, кунг-фу и карате.
В возрасте 61 года он продолжает регулярные занятия бразильским джиу-джитсу, тренируясь под руководством братьев Мачадо. Его тренировки включают работу в парах, отработку захватов и переходов. Актер отрабатывает каждое движение до автоматизма, чтобы зритель действительно верил в происходящее на экране. Такой подход требует огромной выносливости, концентрации и дисциплины, которые он демонстрирует из фильма в фильм.
Холли Берри: стальной пресс и боксерские удары
59-летняя обладательница «Оскара» Холли Берри также нашла секрет молодости в единоборствах. Увлекшись во время подготовки к фильму «Джон Уик 3», она не бросила спорт и продолжает заниматься по сей день. Ее расписание включает 4−5 тренировок в неделю, сочетающих бокс, кикбоксинг и элементы ММА.
Сама актриса признается, что около 50% ее тренировок приходятся именно на смешанные боевые искусства, которые включают джиу-джитсу, муай-тай и капоэйру. По ее словам, именно эти занятия подарили ей тот самый стальной пресс, о котором мечтают многие.
Настоящий вызов ждал ее во время съемок и режиссуры фильма «В синяках» (Bruised), где она сыграла женщину-бойца ММА. Для этого она тренировалась у таких профессионалов UFC, как Брайан Ортега и Валентина Шевченко, проводя на ковре до четырех часов в день. Этот опыт показал, что возраст — не помеха для серьезных физических нагрузок, если есть желание и дисциплина.
Примеры героев этой статьи вдохновляют и показывают: единоборства — это не только про драку, но и про силу духа, дисциплину и любовь к своему делу.