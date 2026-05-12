World Boxing сняла все санкции с белорусских спортсменов

Как отмечается, политика индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) больше не будет применяться к представителям Беларуси, которые теперь могут участвовать в соревнованиях World Boxing наравне с атлетами из других национальных федераций. Решение по снятию ограничений в отношении Беларуси вступило в силу.
7 мая Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не применять ограничения в отношении белорусских спортсменов по участия в индивидуальных и командных соревнованиях.
При этом ограничения World Boxing в отношении российских спортсменов продолжают действовать, представители России могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при прохождении специальных проверок. World Boxing допустила россиян и белорусов до своих турниров в нейтральном статусе в конце апреля.
World Boxing проведет квалификационные соревнования и сам олимпийский турнир на Играх 2028 года в Лос‑Анджелесе.