Василий Ломаченко возобновит карьеру и проведет бой осенью

Украинский боксер Василий Ломаченко намерен возобновить профессиональную карьеру и провести следующий бой осенью 2026 года. Об этом сообщает The Ring со ссылкой на инсайдера Майка Коппинджера.
По информации источника, контракт Ломаченко с промоутерской компанией Top Rank истекает 13 мая, после чего боксер станет свободным агентом. Отмечается, что команда украинца рассматривает варианты для организации наиболее статусных поединков.
Ломаченко 38 лет. За карьеру он становился чемпионом мира в полулегком, втором полулегком и легком весе. На профессиональном ринге он одержал 18 побед и потерпел три поражения.
Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, когда досрочно победил австралийца George Kambosos Jr. и завоевал титул IBF в легком весе. В июне 2025 года украинец объявил о завершении карьеры из-за проблем со спиной.