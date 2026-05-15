WBO: Победитель боя Бивол — Айферт встретится с Каллумом Смитом

Всемирная боксерская организация (WBO) определила обязательного претендента для победителя поединка между Дмитрием Биволом и Михаэлем Айфертом. Об этом сообщает The Ring.

Британский боксер Каллум Смит (31−2, 22 КО) 18 апреля в Ливерпуле должен был провести бой против кубинца Давида Морреля, победитель получал бы обязательный бой с Биволом. Однако Смиту пришлось сняться из-за травмы, полученной во время тренировочного лагеря. Вместо этого Моррель провел бой с англичанином Заком Челли в мае и потерпел поражение, в результате чего потерял первое место в рейтинге WBO. После этого Смит стал следующим в очереди на бой с победителем поединка между Биволом и Айфертом.

Поединок между российским боксером Дмитрием Биволом и немецким претендентом Михаэлем Айфертом состоится 30 мая 2026 года в Екатеринбурге на арене «УГМК Арена». Этот бой станет главным событием вечера бокса.

Отмечается, что у Бивола есть более выгодные варианты, чем поединок со Смитом. Ранее американский боксер Дэвид Бенавидес заявил, что намерен до конца года провести бой с Биволом за титул абсолютного чемпиона мира. Россиянин в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Позднее Бивол был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC), которым завладел Бенавидес. Также у Бивола есть вариант с проведением третьего поединка против соотечественника Артура Бетербиева.