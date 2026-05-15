WBO: Победитель боя Бивол — Айферт встретится с Каллумом Смитом

Британский боксер Каллум Смит (31−2, 22 КО) 18 апреля в Ливерпуле должен был провести бой против кубинца Давида Морреля, победитель получал бы обязательный бой с Биволом. Однако Смиту пришлось сняться из-за травмы, полученной во время тренировочного лагеря. Вместо этого Моррель провел бой с англичанином Заком Челли в мае и потерпел поражение, в результате чего потерял первое место в рейтинге WBO. После этого Смит стал следующим в очереди на бой с победителем поединка между Биволом и Айфертом.