Ломаченко может провести титульный бой с Наваррете

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может вернуться на ринг ради поединка с мексиканцем Эмануэлем Наваррете. Об этом сообщает The Ring.

По информации источника, команда украинского боксера рассматривает вариант боя против обладателя титулов IBF и WBO во втором полулегком весе. Наваррете владеет чемпионскими поясами в категории до 59 килограммов.

Журналист Майк Коппинджер сообщил, что Ломаченко намерен проводить только крупные поединки после возвращения в профессиональный бокс.

«Ломаченко не собирается проводить промежуточные бои после возвращения. Он рассматривает Эмануэля Наваррете как одного из возможных соперников», — говорится в сообщении The Ring.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас подтвердил, что Ломаченко намерен возобновить карьеру. В случае победы над Наваррете следующим соперником 38-летнего боксера может стать Джервонта Дэвис.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, победив Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде. В июне 2025 года украинец объявил о завершении карьеры из-за проблем со спиной.