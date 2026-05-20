Победитель боя Усик — Верхувен получит кулон WBC с изумрудами и бриллиантами

Организаторы боя между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и чемпионом Glory Рико Верхувеном анонсировали особый приз для того, кто одержит победу. Об этом пишет Ring Magazine.
Тот, кто выиграет поединок 23 мая в Гизе, получит кулон WBC Main Event World Championship. Украшение создано из изумрудов и бриллиантов общим весом 18,9 карата. Его оценили в 40 тысяч долларов. Усик завоевал золото на Олимпиаде-2012, а в 2013 году вышел на профессиональный ринг.
В 2016-м он взял титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 90,7 кг), а в 2018-м стал абсолютным чемпионом. В 2024 году украинец завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, а в 2025-м повторил это достижение, став двукратным абсолютным чемпионом.
Усик последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, нокаутировав Даниэля Дюбуа в пятом раунде. В его активе 24 победы (15 нокаутом) и ни одного поражения.