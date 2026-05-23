Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэйуэзер подал иск на $175 млн против бывшего менеджера

Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший обвинил бывшего менеджера Джону Рекница в мошенничестве и незаконном выводе средств.

Источник: AP 2024

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер — младший подал иск на 175 миллионов долларов против своего бывшего менеджера Джоны Рекница. Об этом сообщает TMZ Sports.

По информации источника, американский боксер обвиняет Рекница и других ответчиков в организации мошеннической схемы. В иске говорится, что деньги спортсмена выводились через фиктивные инвестиции, несанкционированные банковские переводы и сомнительные коммерческие структуры.

«Я до сих пор не знаю, куда исчезли деньги от сделки», — говорится в иске Мэйуэзера.

Также Мэйуэзер заявил, что подписал документы о передаче права собственности на свой самолет, не понимая содержания сделки. По словам спортсмена, средства от продажи самолета ему так и не поступили.

49-летний Мэйуэзер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после победы над бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. За карьеру американец одержал 50 побед, 27 из них — нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Ранее боксер сообщил о планах вернуться на ринг летом 2026 года.