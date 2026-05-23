Мэйуэзер подал иск на $175 млн против бывшего менеджера

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер — младший подал иск на 175 миллионов долларов против своего бывшего менеджера Джоны Рекница. Об этом сообщает TMZ Sports.
По информации источника, американский боксер обвиняет Рекница и других ответчиков в организации мошеннической схемы. В иске говорится, что деньги спортсмена выводились через фиктивные инвестиции, несанкционированные банковские переводы и сомнительные коммерческие структуры.
«Я до сих пор не знаю, куда исчезли деньги от сделки», — говорится в иске Мэйуэзера.
Также Мэйуэзер заявил, что подписал документы о передаче права собственности на свой самолет, не понимая содержания сделки. По словам спортсмена, средства от продажи самолета ему так и не поступили.
49-летний Мэйуэзер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после победы над бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. За карьеру американец одержал 50 побед, 27 из них — нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Ранее боксер сообщил о планах вернуться на ринг летом 2026 года.