Мэйуэзер подал иск на $175 млн против бывшего менеджера

49-летний Мэйуэзер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после победы над бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором. За карьеру американец одержал 50 побед, 27 из них — нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Ранее боксер сообщил о планах вернуться на ринг летом 2026 года.