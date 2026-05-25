Актер Джейсон Стэйтем о бое Усика: «Рико лишили шанса закончить бой»

«Рико! Ты сделал это, брат!



Абсолютно взрывное выступление! Тебя лишили шанса закончить бой — дьявольская остановка на гонге перед самым финальным раундом.



Уважение Усику, он, без сомнения, один из величайших бойцов всех времен! Но прошлый вечер был твоим, брат. Ты справился, и никто этого не ожидал!



Огромное спасибо Турки Аль аш-Шейху за организацию такого большого события у пирамид Египта. Без вас эти бои не состоялись бы», — написал Стэйтем в соцсетях.