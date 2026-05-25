Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Джейсон Стэйтем о бое Усика: «Рико лишили шанса закончить бой»

Британский актер Джейсон Стэйтем поддержал Рико после поединка и отдельно выразил уважение Александру Усику.

Источник: AP 2024

Британский актер Джейсон Стэйтем обратился к Рико после его поединка и заявил, что спортсмена лишили возможности завершить бой.

«Рико! Ты сделал это, брат!

Абсолютно взрывное выступление! Тебя лишили шанса закончить бой — дьявольская остановка на гонге перед самым финальным раундом.

Уважение Усику, он, без сомнения, один из величайших бойцов всех времен! Но прошлый вечер был твоим, брат. Ты справился, и никто этого не ожидал!

Огромное спасибо Турки Аль аш-Шейху за организацию такого большого события у пирамид Египта. Без вас эти бои не состоялись бы», — написал Стэйтем в соцсетях.