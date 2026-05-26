Усик согласился на реванш с Верхувеном после спорной победы

На минувшх выходных 39-летний украинец победил Верхувена техническим нокаутом за одну секунду до окончания 11-го раунда. Решение о преждевременной остановке боя вызвало неоднозачную реакцию в боксерском сообществе, поскольку по судейским запискам на тот момент лидировал Верхувен.
«Мы с командой и организаторами все обсудим, поговорим, как будем двигаться дальше. Турки сказал: “Давайте устроим реванш с Рико в Нидерландах”. Я ответил: “Организуйте, дайте время на подготовку — и погнали. Почему бы и нет?” — сказал Усик на пресс-конференции.
Усик является действующим чемпионом мира по четырем версиям — WBC, WBA, IBO и IBF. На его счету 25 поединков, в которых он одержал 25 побед (16 — нокаутом).
Ожидается, что следующим соперником Усика станет непобежденный немецкий боксер Агит Кабайел, который является временным чемпионом WBC. На его счету 27 поединков, в которых он одержал 27 побед (19 — нокаутом). Бой Усика и Кабайела должен состояться до конца года. Таким образом, реванш с Верхувеном вряд ли пройдет раньше 2027 года.
Верхувен является действующим чемпионом кикбоксерского промоушена Glory в тяжелом весе. На его счету 76 поединков, в которых он одержал 66 побед (21 — нокаутом). До боя с Усиком в активе 37-летнего кикбоксера был лишь один поединок на профессиональном боксерском ринге, в котором он одержал победу нокаутом.