Бивол высказался о возможном бое с Махачевым

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом UFC Исламом Махачевым. По словам чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе, сейчас он сосредоточен на боксе и хочет оставить наследие именно в этом виде спорта, сообщает «Советский спорт».
«Боксерский поединок с Махачевым? Если проводить много боев, как Флойд Мейвезер — Конор Макгрегор, а они будут заполнять все инфоповоды в боксе, то это не очень. А разбавлять такими боями бокс классно. Я на данном этапе рассматриваю только бокс, хочу оставить свое наследие в боксе и биться с боксерами. Что касается будущего, не знаю, может, даже с каким-то актером подерусь», — сказал Бивол.
Также Бивол рассказал, как справляется с волнением перед поединками. По словам спортсмена, переживания должны быть у любого бойца, но важно не позволять им мешать работе.
«Волнения и переживания всегда есть, всегда будут, и они должны быть. Просто нужно уметь жить с ними. Если ты не волнуешься, это плохо. Значит, недооцениваешь соперника или халатно относишься к бою. Главное, чтобы волнение не переросло в пожар, но огонек внутри надо поддерживать. Я справляюсь с этим, отдавая все силы в лагере», — отметил боксер.
30 мая в Екатеринбурге на «УГМК Арене» Бивол проведет титульный бой против немца Михаэля Айферта. На кону будут стоять пояса IBF и WBA, которыми владеет российский боксер.
