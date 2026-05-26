Стало известно, почему судья остановил бой Усик — Верхувен

Питер Фьюри рассказал, что ответил ему судья, обслуживавший бой Александра Усика и Рико Верхувена.

Источник: Reuters

Тренер нидерландского боксера Рико Верхувена Питер Фьюри прокомментировал поражение своего подопечного в титульном поединке против Александра Усика и высказался о спорном эпизоде с остановкой боя.

23 мая Верхувен уступил Усику техническим нокаутом в 11-м раунде. После поединка среди болельщиков и экспертов возникли споры относительно решения рефери Марка Лайсона остановить бой и зафиксировать досрочную победу украинского боксера.

По словам Фьюри, он лично обсудил ситуацию с судьёй после окончания встречи.

«Лучший способ разрешить любой спор — просто подойти и спросить у человека, принимавшего решение. Я сказал: “Марк, ты допустил ошибку”. Он ответил: “Питер, я не слышал гонг”. И я в это верю, потому что я тоже его не слышал», — заявил Фьюри в интервью IFL TV.

Тренер подчеркнул, что не считает действия арбитра намеренными и допустил, что спорный момент мог стать следствием обычной ошибки в ходе напряжённого поединка.