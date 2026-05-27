Бетербиев заявил, что Бивол и его команда не сдержали слово

Российский боксер Артур Бетербиев высказался о предстоящем чемпионском поединке между Дмитрием Биволом и немецким боксером Михаэлем Айфертом. Бой за титулы WBA и IBF в полутяжелом весе пройдет в Екатеринбурге в субботу, 30 мая.
— Планируете ли вы смотреть поединок Бивола с Айфертом?
— Если этот бой понадобится мне для работы, то, конечно, посмотрю. А так, вы же знаете, что я не особо фанат бокса. Я не смотрю бои как зритель, только с профессиональной точки зрения. Ну, а «понятно» или «непонятно» — мы же говорим про бокс. В любом бою один удар может решить исход в любую сторону.
Если я буду смотреть этот бой, то буду его сразу же разбирать для себя. Замечать плюсы и минусы. Чем больше я отмечу для себя, тем потом мне будет проще. Хочешь или не хочешь, когда смотришь какие‑то бои, то сразу же включается анализ всего происходящего.
— Вспомните, какой была ваша реакция, когда официально объявили о поединке между Биволом и Айфертом.
— Он и его команда не сдержали своих слов. Значит, защита титула WBC с Бенавидесом была не важна — от нее они отказались, чтобы провести трилогию. А защита пояса IBF с Айфертом оказалась важней. Сложно понять эту логику.
— Перед боем с Айфертом все равно активно ведутся разговоры о третьей вашей встрече. Нет ли ощущения, что люди смотрят на предстоящий поединок через призму возможной трилогии Бивол — Бетербиев?
— Честно говоря, я не знаю. Но все, с кем я общался… Все интересуются, конечно, третьим боем. И он их интересует намного больше, чем этот, — заявил Бетербиев в интервью «Матч ТВ».