Команда Бивола назвала условие для третьего боя с Бетербиевым

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что команда боксера готова к третьему бою с Артуром Бетербиевым, но условия должны соответствовать уровню поединка.

Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что команда российского боксера пока не получала устраивающего предложения по третьему бою с Артуром Бетербиевым. Об этом он рассказал в интервью «Матч ТВ».

Корнилов отметил, что идею трилогии ранее обсуждали с главой Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейхом. По словам менеджера, команда Бивола обещала рассмотреть третий бой при определенных условиях, но после реванша интерес организаторов сместился к промежуточным поединкам.

«То, что мы пообещали Турки Аль аш-Шейху, эти слова остаются в силе, но условия должны соответствовать ранее обсуждаемым», — сказал Корнилов.

Менеджер подчеркнул, что для Бивола трилогия с Бетербиевым остается важной, но финансовая и организационная сторона должна соответствовать масштабу боя.

«Для нас мотивирующие факторы, что Артур дал нам реванш. И мы бы хотели сделать то же самое. Но в то же время финансы и условия должны соответствовать уровню этого боя», — добавил Корнилов.

Бивол и Бетербиев провели два боя. В октябре 2024 года Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. В феврале 2025 года Бивол взял реванш.

Следующий бой Бивола пройдет 30 мая в Екатеринбурге. Российский боксер встретится с обязательным претендентом по версии IBF Михаэлем Айфертом. Бивол владеет титулами WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

После второго боя с Бетербиевым Бивол отказался от пояса WBC. Сейчас этим титулом владеет Дэвид Бенавидес.