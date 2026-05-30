Бивол защитил титулы WBA и IBF, победив Айферта

Российский боксер Дмитрий Бивол вернулся на ринг после операции на спине и одержал победу в Екатеринбурге.

Российский боксер Дмитрий Бивол победил немца Михаэля Айферта в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в полутяжелом весе.

Бой прошел в Екатеринбурге и завершился победой Бивола единогласным решением судей.

Для 35-летнего россиянина этот поединок стал первым с февраля 2025 года. Тогда Бивол победил Артура Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

В августе прошлого года боксер перенес операцию на спине. Позднее он лишился чемпионского пояса по версии WBC.

Теперь на счету Бивола 25 побед и одно поражение на профессиональном ринге. В активе 28-летнего Айферта 13 побед и два поражения.