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18:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Певица из Чили проиграла партию в шахматы и написала об этом песню

Посвятила ее Хосе-Раулю Капабланке.

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Источник: РИА "Новости"

Чилийская исполнительница Хуга Полгар увлекается шахматами. Певица описала эмоции, которые она пережила в одной из партий в песне, которая называется «Oh Capablanca».

Хуга Полгар в декабре 2017 года играла на турнире в Риме и уступила в партии, в которой, как она считала, должна была победить. Чтобы справиться с разочарованием она в тот же вечер сочинила шахматную песню. Третий чемпион мира Хосе-Рауль Капабланка появляется в ней как мудрый советчик.

«После партии я поняла, что и преимущества у меня не было. К счастью, я взяла с собой в Рим гитару, и нужные аккорды быстро нашлись», — рассказала чилийская певица.

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Позже Хуга Полгар написала еще одну шахматную композицию. Она была посвящена изолированной пешке.

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Илья Андреев

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