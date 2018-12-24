Певица из Чили проиграла партию в шахматы и написала об этом песню

Чилийская исполнительница Хуга Полгар увлекается шахматами. Певица описала эмоции, которые она пережила в одной из партий в песне, которая называется «Oh Capablanca».



Хуга Полгар в декабре 2017 года играла на турнире в Риме и уступила в партии, в которой, как она считала, должна была победить. Чтобы справиться с разочарованием она в тот же вечер сочинила шахматную песню. Третий чемпион мира Хосе-Рауль Капабланка появляется в ней как мудрый советчик.



«После партии я поняла, что и преимущества у меня не было. К счастью, я взяла с собой в Рим гитару, и нужные аккорды быстро нашлись», — рассказала чилийская певица.