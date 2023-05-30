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15:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Карякин получил приглашение на Кубок мира от ФИДЕ

Международная шахматная федерация пригласила россиянина Сергея Карякина на Кубок мира.

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Источник: РИА "Новости"

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пригласила российского гроссмейстера Сергея Карякина на Кубок мира по шахматам, сообщает официальный сайт организации.

33-летний шахматист должен принять решение о своем участии до 2 июня. Российские шахматисты смогут сыграть на турнире только в нейтральном статусе.

Ранее Карякин заявлял, что откажется выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

Карякин в 2022 году получил дисквалификацию от ФИДЕ из-за того, что выступил с открытым письмом в поддержку СВО и политики президента России Владимира Путина.

Кубок мира по шахматам пройдет в Баку (Азербайджан) с 29 июля по 25 августа.

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