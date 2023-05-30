Карякин получил приглашение на Кубок мира от ФИДЕ
Международная шахматная федерация пригласила россиянина Сергея Карякина на Кубок мира.
Международная шахматная федерация пригласила россиянина Сергея Карякина на Кубок мира.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пригласила российского гроссмейстера Сергея Карякина на Кубок мира по шахматам, сообщает официальный сайт организации.
33-летний шахматист должен принять решение о своем участии до 2 июня. Российские шахматисты смогут сыграть на турнире только в нейтральном статусе.
Ранее Карякин заявлял, что откажется выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.
Карякин в 2022 году получил дисквалификацию от ФИДЕ из-за того, что выступил с открытым письмом в поддержку СВО и политики президента России Владимира Путина.
Кубок мира по шахматам пройдет в Баку (Азербайджан) с 29 июля по 25 августа.