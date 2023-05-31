Ян Непомнящий покинул топ-3 в рейтинге FIDE
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился со второго на четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился со второго на четвертое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).
В мае Ян Непомнящий на турнире в Бухаресте занял предпоследнее, девятое место на первом этапе Grand Chess Tour. Ян потерял 15 рейтинговых баллов и занимает четвертое место в рейтинге (2779).
Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен (2853). Второе место у представляющего Францию шахматиста из Ирана Алирезы Фирузджи (2786).
Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2780) остался на третьей строчке.
Также в топ-20 есть еще два россиянина. Вернувшийся в рейтинг после дисквалификации Сергей Карякин (11-я строчка, 2750) и занимающий 18-ю позицию Александр Грищук (2736).