Второй за неделю российский шахматист сменил спортивное гражданство
Чемпион Европы 2021 года, российский гроссмейстер Антон Демченко будет выступать за Словению.
Чемпион Европы 2021 года, российский гроссмейстер Антон Демченко будет выступать за Словению.
35-летний Демченко теперь будет выступать под флагом Словении. Об этом говорится в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE). В мировом рейтинге сейчас он занимает 137-е место. Также за эту страну теперь выступает россиянин Владимир Федосеев, который занимает 60-е место в рейтинге FIDE.
Недавно СМИ сообщали, что с прошлого года более 140 российских шахматистов прошли процедуру смены гражданства. Самой титулованной была 12-я чемпионка мира Александра Костенюк, которая в начале марта перешла под флаг Швейцарии.
Возможность быстро сменить спортивное гражданство появилась после того, как Федерацию шахмат России в конце февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию.
FIDE предоставила меры поддержки российским шахматистам, которые хотят остаться под эгидой Европейского шахматного союза и выступать за любую европейскую страну. Спортсмены, которые с 1 марта 2022 по 31 августа 2023 года подали или подадут заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее спортсмены при желании могут вернуться в ФШР.