Второй за неделю российский шахматист сменил спортивное гражданство

35-летний Демченко теперь будет выступать под флагом Словении. Об этом говорится в его профиле на сайте Международной шахматной федерации (FIDE). В мировом рейтинге сейчас он занимает 137-е место. Также за эту страну теперь выступает россиянин Владимир Федосеев, который занимает 60-е место в рейтинге FIDE.

Недавно СМИ сообщали, что с прошлого года более 140 российских шахматистов прошли процедуру смены гражданства. Самой титулованной была 12-я чемпионка мира Александра Костенюк, которая в начале марта перешла под флаг Швейцарии.

Возможность быстро сменить спортивное гражданство появилась после того, как Федерацию шахмат России в конце февраля приняли в Азиатскую шахматную федерацию.

FIDE предоставила меры поддержки российским шахматистам, которые хотят остаться под эгидой Европейского шахматного союза и выступать за любую европейскую страну. Спортсмены, которые с 1 марта 2022 по 31 августа 2023 года подали или подадут заявку на членство в другой европейской федерации, смогут представлять ее во всех официальных индивидуальных турнирах FIDE со следующего дня без каких-либо ограничений (при соблюдении всех условий перехода, кроме выплаты взносов). Позднее спортсмены при желании могут вернуться в ФШР.