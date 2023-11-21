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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Сербия с двумя экс-россиянами завоевала золото ЧЕ по шахматам

Российские шахматисты помогли сборной Сербии впервые в истории победить на командном чемпионате Европы.

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Источник: РИА "Новости"

На командном чемпионате Европы, прошедшем в черногорском городе Будва, сербы и немцы набрали по 15 очков в девяти турах, но по дополнительным показателям победа досталась команде Сербии. Бронзовые медали получила сборная Армении.

На первых двух досках за Сербию играли Александр Предке (76-й номер рейтинга FIDE) и Алексей Сарана (64-й). Оба шахматиста до 2023 года представляли Россию.

Также чемпионами Европы стали Александар Инджич, Роберт Маркуш и Владимир Ивич.

Сборная Норвегии, за которую играл экс-чемпион мира и лидер мирового шахматного рейтинга Магнус Карлсен, заняла лишь 14-е место. Магнус Карлсен стал чемпионом Европы в личном зачете.

В командном турнире среди женщин золото завоевала сборная Болгарии, второе место у сборной Азербайджана, третьими стали француженки. Сборная Швейцарии, за которую выступает бывшая российская шахматистка Александра Костенюк, заняла девятое место.

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