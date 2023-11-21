Сербия с двумя экс-россиянами завоевала золото ЧЕ по шахматам
Российские шахматисты помогли сборной Сербии впервые в истории победить на командном чемпионате Европы.
Российские шахматисты помогли сборной Сербии впервые в истории победить на командном чемпионате Европы.
На командном чемпионате Европы, прошедшем в черногорском городе Будва, сербы и немцы набрали по 15 очков в девяти турах, но по дополнительным показателям победа досталась команде Сербии. Бронзовые медали получила сборная Армении.
На первых двух досках за Сербию играли Александр Предке (76-й номер рейтинга FIDE) и Алексей Сарана (64-й). Оба шахматиста до 2023 года представляли Россию.
Также чемпионами Европы стали Александар Инджич, Роберт Маркуш и Владимир Ивич.
Сборная Норвегии, за которую играл экс-чемпион мира и лидер мирового шахматного рейтинга Магнус Карлсен, заняла лишь 14-е место. Магнус Карлсен стал чемпионом Европы в личном зачете.
В командном турнире среди женщин золото завоевала сборная Болгарии, второе место у сборной Азербайджана, третьими стали француженки. Сборная Швейцарии, за которую выступает бывшая российская шахматистка Александра Костенюк, заняла девятое место.