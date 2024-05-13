Впервые в истории состоялся шахматный турнир на Эвересте
Победу в турнире из 18 участников одержал россиянин Александр Рязанцев.
Победу в турнире из 18 участников одержал россиянин Александр Рязанцев.
В Непале в базовом лагере Эвереста на высоте 5360 метров завершился уникальный шахматный турнир Ever-Сhess. Всего от города Луклы до базового лагеря спортсменам пришлось преодолеть 50 километров и подняться с высоты 2860 метра до высоты 5364 метра в течении семи дней похода. Генеральным спонсором и одним из организаторов соревнования выступила российская IT-компания «Код Безопасности». Также организаторами турнира стали Федерация шахмат России и «Клуб 7 вершин». Общий призовой фонд Ever-Chess составил 7 миллионов рублей.
«Турнир Ever-Chess стал уникальным, поскольку впервые шахматные соревнования проводились на Эвересте. Несмотря на необычные обстоятельства, турнир прошел на высоком уровне, в теплой дружеской обстановке, которую создавали как сами шахматисты, так и многочисленные зрители из самых разных стран мира. Мы уверены в продолжении успеха турнира, поэтому в 2025 году Ever-Chess вновь “откроет свои двери”, — заявил генеральный директор “Кода Безопасности” Андрей Голов.
В турнире приняли участие 18 российских и непальских спортсменов, которые определяли лучшего по швейцарской системе. По итогам девяти туров шахматисты Александр Рязанцев и Юрий Калиниченко набрали одинаковое количество очков, поэтому судьба первого места решалась на тай-брейке. В результате упорной борьбы с разницей в пол-очка победу одержал Александр Рязанцев. Замкнул тройку призеров Владимир Шумилин.
Гора Эверест, также известная как Джомолунгма, — высочайшая вершина Земли (8848,86 метров). Таким образом, в рамках турнира Ever-Сhess сыграли в шахматы на самой большой высоте, не считая шахматных партий, сыгранных в космосе. В 1970 году экипаж «Союза-9» в составе Андрияна Николаева и Виталия Севастьянова сыграли шахматную партию по радиосвязи с находящимися на Земле Виктором Горбатко и Николаем Каманиным.