Впервые в истории состоялся шахматный турнир на Эвересте

В Непале в базовом лагере Эвереста на высоте 5360 метров завершился уникальный шахматный турнир Ever-Сhess. Всего от города Луклы до базового лагеря спортсменам пришлось преодолеть 50 километров и подняться с высоты 2860 метра до высоты 5364 метра в течении семи дней похода. Генеральным спонсором и одним из организаторов соревнования выступила российская IT-компания «Код Безопасности». Также организаторами турнира стали Федерация шахмат России и «Клуб 7 вершин». Общий призовой фонд Ever-Chess составил 7 миллионов рублей.

Во время очередного игрового дня

«Турнир Ever-Chess стал уникальным, поскольку впервые шахматные соревнования проводились на Эвересте. Несмотря на необычные обстоятельства, турнир прошел на высоком уровне, в теплой дружеской обстановке, которую создавали как сами шахматисты, так и многочисленные зрители из самых разных стран мира. Мы уверены в продолжении успеха турнира, поэтому в 2025 году Ever-Chess вновь “откроет свои двери”, — заявил генеральный директор “Кода Безопасности” Андрей Голов.

В турнире приняли участие 18 российских и непальских спортсменов, которые определяли лучшего по швейцарской системе. По итогам девяти туров шахматисты Александр Рязанцев и Юрий Калиниченко набрали одинаковое количество очков, поэтому судьба первого места решалась на тай-брейке. В результате упорной борьбы с разницей в пол-очка победу одержал Александр Рязанцев. Замкнул тройку призеров Владимир Шумилин.

Участники турнира