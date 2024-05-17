Шахматист Ян Непомнящий: не люблю лицемеров и «Зенит»

«В разгар пандемии полюбил готовить. Прямо удовольствие получаю от процесса. Открываю кулинарную книгу, нахожу какой-нибудь интересный рецепт — и вперед. У меня было много разных хобби. Сейчас готовка — одно из них.



Факт номер два? Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И “Зенит”. Во-первых, для моего “Спартака” это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, “Зенит” — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят “Баварию”, а во Франции — “ПСЖ”? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — сказал Непомнящий.