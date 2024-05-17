Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Великобритания
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Германия
Казахстан
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Чехия
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Польша
США
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
16.05
Альмерия
Барселона
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
Канада
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16.05
США
Франция
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.05
Сочи
Пари Нижний Новгород
12.05
Факел
Урал
12.05
Оренбург
Локомотив
11.05
Балтика
Динамо
11.05
Зенит
ЦСКА
11.05
Спартак
Краснодар
11.05
Рубин
Ростов
10.05
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Шахматист Ян Непомнящий: не люблю лицемеров и «Зенит»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал несколько малоизвестных фактов о себе.

Источник: РИА "Новости"

«В разгар пандемии полюбил готовить. Прямо удовольствие получаю от процесса. Открываю кулинарную книгу, нахожу какой-нибудь интересный рецепт — и вперед. У меня было много разных хобби. Сейчас готовка — одно из них.

Факт номер два? Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И “Зенит”. Во-первых, для моего “Спартака” это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, “Зенит” — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят “Баварию”, а во Франции — “ПСЖ”? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — сказал Непомнящий.

Ян Непомнящий занимает четвертое место в мировой рейтинге ФИДЕ, уступая лишь норвежцу Магнусу Карлсену, а также американцам Фабиано Каруане и Хикару Накамуре. В апреле этого года 33-летний гроссмейстер занял третье место на Турнире претендентов в Торонто и упустил возможность в третий раз сыграть в матче за мировую шахматную корону.

В ноябре Непомнящий примет участие в турнире WR Chess Masters High Roller с рекордными в истории шахмат призовыми в размере четырех миллионов долларов.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь