Шахматист Ян Непомнящий: не люблю лицемеров и «Зенит»
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал несколько малоизвестных фактов о себе.
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал несколько малоизвестных фактов о себе.
«В разгар пандемии полюбил готовить. Прямо удовольствие получаю от процесса. Открываю кулинарную книгу, нахожу какой-нибудь интересный рецепт — и вперед. У меня было много разных хобби. Сейчас готовка — одно из них.
Факт номер два? Не умею ездить на велосипеде. Не люблю лицемеров. И “Зенит”. Во-первых, для моего “Спартака” это один из самых принципиальных соперников. Во-вторых, “Зенит” — команда с исключительными для российского чемпионата возможностями. Почему в Германии многие ненавидят “Баварию”, а во Франции — “ПСЖ”? По тем же причинам. Богатейшие клубы, давно доминируют. Да везде гегемонов не любят и радуются, когда они проигрывают», — сказал Непомнящий.
Ян Непомнящий занимает четвертое место в мировой рейтинге ФИДЕ, уступая лишь норвежцу Магнусу Карлсену, а также американцам Фабиано Каруане и Хикару Накамуре. В апреле этого года 33-летний гроссмейстер занял третье место на Турнире претендентов в Торонто и упустил возможность в третий раз сыграть в матче за мировую шахматную корону.
В ноябре Непомнящий примет участие в турнире WR Chess Masters High Roller с рекордными в истории шахмат призовыми в размере четырех миллионов долларов.