13-летний шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории России

Источник: yarsanych.com

Иван Землянский в возрасте 13 лет и восьми месяцев стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Эту информацию подтвердили в Федерации шахмат России.

Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил очередную норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания. В восьми турах на этих соревнованиях россиян набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у представляющего Словению Владимира Федосеева (36).

«Иван сейчас здорово играет в Объединенных Арабских Эмиратах, я думаю, что его сверстники тоже скоро подтянутся. Выполнить гроссмейстерскую норму — это всегда приятно, спортсмен понимает, что он не зря занимается шахматами. Конечно, говорить о том, что он станет новым чемпионом, рано, такими коронациями сломали многих талантливых ребят, но играет он зрело и хорошо», — приводит ТАСС слова гроссмейстера Сергея Шипова.

Ранее рекорд России принадлежал Анишу Гири, который стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и семи месяцев. Сейчас он выступает за Нидерланды.