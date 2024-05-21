13-летний шахматист стал самым молодым гроссмейстером в истории России
Иван Землянский выполнил гроссмейстерскую норму в возрасте 13 лет и восьми месяцев.
Иван Землянский выполнил гроссмейстерскую норму в возрасте 13 лет и восьми месяцев.
Иван Землянский в возрасте 13 лет и восьми месяцев стал самым молодым гроссмейстером в истории России. Эту информацию подтвердили в Федерации шахмат России.
Землянский на турнире в Шардже (ОАЭ) выполнил очередную норму международного гроссмейстера, которой не хватало для присвоения этого звания. В восьми турах на этих соревнованиях россиян набрал пять очков, в том числе выиграв партии у представителей Индии Абхиджита Гупты (183-й в рейтинге FIDE) и Адитьи Миттала (172), а также у представляющего Словению Владимира Федосеева (36).
«Иван сейчас здорово играет в Объединенных Арабских Эмиратах, я думаю, что его сверстники тоже скоро подтянутся. Выполнить гроссмейстерскую норму — это всегда приятно, спортсмен понимает, что он не зря занимается шахматами. Конечно, говорить о том, что он станет новым чемпионом, рано, такими коронациями сломали многих талантливых ребят, но играет он зрело и хорошо», — приводит ТАСС слова гроссмейстера Сергея Шипова.
Ранее рекорд России принадлежал Анишу Гири, который стал гроссмейстером в возрасте 14 лет и семи месяцев. Сейчас он выступает за Нидерланды.
Самым молодым гроссмейстером в истории является Абхиманью Мишра из США, который получил это звание в 2021-м году в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней. Американец тогда побил рекорд Сергея Карякина — 12 лет и семь месяцев — в тот момент Карякин выступал за Украину.