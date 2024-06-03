Чемпион мира по шахматам зевнул мат в партии с Магнусом Карлсеном
Действующий чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на турнире Norway Chess в Ставангере.
Действующий чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на турнире Norway Chess в Ставангере.
2 июня на шахматном супертурнире в Ставангере были сыграны партии шестого тура. Самой ожидаемой встречей турнира была игра действующего чемпиона мира по классическим шахматам китайского гроссмейстера Дина Лижэня с экс-чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Карлсен играл белыми фигурами. Норвежец сумел обыграть Лижэня. Однако наибольшее внимание привлек не результат игры, а тот факт, что китайский гроссмейстер в примерно равной позиции «зевнул мат». В партиях такого уровня подобное происходит крайне редко.
Зевок в шахматах — грубая ошибка игрока, ведущая к резкому ухудшению позиции. Совершая зевок, шахматист не замечает угрозы мата или потери фигуры, либо в абсолютно выигранной позиции сводит партию к ничейному результату.
По итогам шести туров Norway Chess Магнус Карлсен лидирует с 12 очками, опережая на одно очко представителя США Хикару Накамуру. Дин Лижэнь идет на последнем месте с результатом 2,5.
В апреле 2023 года Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке матча за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира.