Чемпион мира по шахматам рассказал о психологических проблемах
Действующий чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь рассказал, что страдал от депрессии и проходил лечение в клинике, после того, как завоевал титул.
Действующий чемпион мира по шахматам китаец Дин Лижэнь рассказал, что страдал от депрессии и проходил лечение в клинике, после того, как завоевал титул.
«У меня были проблемы, это правда. Я был измотан, но все равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Я дважды лечился в клинике. К счастью, сейчас все постепенно налаживается. Шахматы изматывают психически, а если ты не можешь нормально спать, это смертельно опасно. По крайней мере, сейчас мне удалось сократить прием таблеток с четырех в день до одной.
Поединок за звание чемпиона мира длился так долго и был таким изнурительным. Я сделал все, что мог, и после завоевания титула думал обо всей работе, которую проделал перед соревнованиями. Эмоции и воспоминания переполняли меня.
Сейчас пытаюсь снова стать более уравновешенным. У меня есть врач, который помогает мне психологически. Мы обсуждаем самые разные вещи», — приводит слова Лижэня TAZ.
Ранее Лижэнь проиграл норвежцу Магнусу Карлсену на турнире Norway Chess в Ставангере.
В апреле 2023 года Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке матча за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира.