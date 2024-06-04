Чемпион мира по шахматам рассказал о психологических проблемах

«У меня были проблемы, это правда. Я был измотан, но все равно не мог нормально спать. Это привело к депрессии. Я дважды лечился в клинике. К счастью, сейчас все постепенно налаживается. Шахматы изматывают психически, а если ты не можешь нормально спать, это смертельно опасно. По крайней мере, сейчас мне удалось сократить прием таблеток с четырех в день до одной.



Поединок за звание чемпиона мира длился так долго и был таким изнурительным. Я сделал все, что мог, и после завоевания титула думал обо всей работе, которую проделал перед соревнованиями. Эмоции и воспоминания переполняли меня.



Сейчас пытаюсь снова стать более уравновешенным. У меня есть врач, который помогает мне психологически. Мы обсуждаем самые разные вещи», — приводит слова Лижэня TAZ.