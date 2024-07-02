Российская шахматистка: Под камерами с украинками не общаемся
Титулованная российская шахматистка, гроссмейстер Валентина Гунина рассказала о партиях с представительницами Украины.
Титулованная российская шахматистка, гроссмейстер Валентина Гунина рассказала о партиях с представительницами Украины.
«В шахматах все довольно лояльны друг к другу, хотя и для нас это сложная ситуация, и для них. Мы официально под камерами не общаемся, чтобы не было потом поводов для обсуждения. Для меня нет проблем в общении, а их я прекрасно понимаю. На чемпионате мира в Самарканде ко мне подошел главный судья и предупредил, что в матчах с соперницами из Украины никаких рукопожатий быть не должно. Ну нет и нет — для меня в этом трагедии нет», — приводит слова Гуниной «Чемпионат».
В декабре Валентина Гунина стала двукратной чемпионкой мира по блицу, соревнования проходили в Самарканде. Ранее она выиграла этот турнир в 2012 году.
После 17 туров Гунина набрала 14 очков и гарантировала себе первое место. Идущая второй Александра Костенюк, представляющая Швейцарию, не сумела догнать россиянку. В заключительной партии Валентина Гунина обыграла украинку Анну Музычук.
Кроме побед на чемпионате мира, 35-летняя Гунина три раза стала чемпионкой Европы и пять раз выиграла чемпионат России.