Российская шахматистка: Под камерами с украинками не общаемся

«В шахматах все довольно лояльны друг к другу, хотя и для нас это сложная ситуация, и для них. Мы официально под камерами не общаемся, чтобы не было потом поводов для обсуждения. Для меня нет проблем в общении, а их я прекрасно понимаю. На чемпионате мира в Самарканде ко мне подошел главный судья и предупредил, что в матчах с соперницами из Украины никаких рукопожатий быть не должно. Ну нет и нет — для меня в этом трагедии нет», — приводит слова Гуниной «Чемпионат».