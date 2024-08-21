13-летний шахматист стал самым молодым гроссмейстером России

Россиянин также вошел в топ-10 самых молодых гроссмейстеров мира. Самым молодым гроссмейстером в истории в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней в 2021 году стал американский шахматист индийского происхождения Абхиманью Мишра.