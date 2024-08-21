13-летний шахматист стал самым молодым гроссмейстером России

Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России, российский шахматист Иван Землянский получил звание гроссмейстера в возрасте 13 лет.
Землянский официально стал самым молодым гроссмейстером России, звание было присвоено на втором совете ФИДЕ. Спортсмен побил рекорд Аниша Гири (14 лет, 7 месяцев и 2 дней), который сейчас представляет Нидерланды.
Россиянин также вошел в топ-10 самых молодых гроссмейстеров мира. Самым молодым гроссмейстером в истории в возрасте 12 лет, 4 месяцев и 25 дней в 2021 году стал американский шахматист индийского происхождения Абхиманью Мишра.
В конце июня Землянский одержал победу над норвежским гроссмейтестером, экс-чемпионом мира Магнусом Карлсеном по итогам мини-матч в интернете.