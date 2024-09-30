Ананд сравнил команду Индии по шахматам со сборной СССР

Шахматная Олимпиада проходила в Будапеште с 10 по 22 сентября. Сборная Индии впервые в своей истории заняла первое место на турнире, одержав десять побед и один раз сыграв вничью. Состав команды победителей: Доммараджу Гукеш, Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси, Сантош Гуджрати Видит и Пентала Харикришна.
«На шахматной Олимпиаде было историческое выступление сборной Индии. Думаю, подобную уверенную победу одерживали шахматисты советской сборной в 60-х — 70-х годах. Еще раз повторюсь, это историческое, легендарное выступление. Победа женщин тоже большое достижение, но то, как победили мужчины, — это невероятно. Выступление на века, я очень горжусь нашей командой. Думаю, в следующие 10 лет эта сборная Индии будет доминировать и добиваться больших успехов», — приводит слова Ананда ТАСС.
Сборная СССР участвовала во Всемирных шахматных олимпиадах с 1952 по 1990 год. За это время она одержала 18 побед в 19 турнирах и один раз заняла второе место. В 1960 году сборная СССР одержала 10 побед в 10 матчах финальной части соревнований. Советская команда до сих пор остается лидером по количеству побед на Всемирных шахматных олимпиадах. За ней следуют сборные США и России, выигравшие соревнования по шесть раз.
Вишванатан Ананд в настоящий момент занимает пост вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE). Ананд сохранял звание чемпиона мира с 2007 по 2013 год, в 2013 году он уступил норвежцу Магнусу Карлсену.