Ананд сравнил команду Индии по шахматам со сборной СССР

Сборная СССР участвовала во Всемирных шахматных олимпиадах с 1952 по 1990 год. За это время она одержала 18 побед в 19 турнирах и один раз заняла второе место. В 1960 году сборная СССР одержала 10 побед в 10 матчах финальной части соревнований. Советская команда до сих пор остается лидером по количеству побед на Всемирных шахматных олимпиадах. За ней следуют сборные США и России, выигравшие соревнования по шесть раз.