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Дворкович ответил на призывы Магнуса Карлсена уйти в отставку

Магнус Карлсен обвинил Дворковича в «принуждении игроков, злоупотреблении властью и невыполнении обещания».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На этой неделе ФИДЕ выпустила официальное заявление, в котором говорится, что организация не достигла соглашения с организаторами Freestyle Chess Tour Магнусом Карлсеном и Яном-Хенриком Бюттнером по поводу чемпионского титула для победителя серии из десяти турниров в 2025 году. При этом глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что шахматистов, участвующих в турнирах Карлсена/Бюттнера, не исключат из главного чемпионского цикла.

Магнус Карлсен нервно отреагировал на подобное решение и призвал главу ФИДЕ сложить свои полномочия, которые действуют до 2026 года. Ранее у Карлсена и Дворковича всегда были хорошие отношения.

«Не вижу причин для отставки. Думаю, Магнус неправильно трактует те переговоры, которые велись с игроками и организаторами Freestyle Chess. Я крайне далек от того, чтобы развязывать борьбу с игроками, но продолжаю отстаивать интересы FIDE. Мы открыты к диалогу с Карлсеном, уверен, если состоится открытый разговор, то все разъяснится», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Карлсен владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год, проведя четыре успешные защиты. От пятой норвежец добровольно отказался. Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года.