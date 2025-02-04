Дворкович ответил на призывы Магнуса Карлсена уйти в отставку

На этой неделе ФИДЕ выпустила официальное заявление, в котором говорится, что организация не достигла соглашения с организаторами Freestyle Chess Tour Магнусом Карлсеном и Яном-Хенриком Бюттнером по поводу чемпионского титула для победителя серии из десяти турниров в 2025 году. При этом глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что шахматистов, участвующих в турнирах Карлсена/Бюттнера, не исключат из главного чемпионского цикла.